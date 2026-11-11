DER-SP promove 2º Encontro de Infraestrutura e Segurança Hídrica

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O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realizou, na quinta-feira (05), o 2º Encontro de Infraestrutura e Segurança Hídrica. O encontro, realizado na sede em São Paulo, contou com especialistas da USP e do IPT para debater soluções, tecnologias e desafios relacionados à gestão, regulação e investimentos ligados aos recursos hídricos no estado.

Na abertura do evento, Maurício de Andrade, vice-presidente do DER-SP, destacou a importância da participação do Departamento na gestão da infraestrutura estadual e no fortalecimento das ações do setor hídrico. “Precisamos cuidar da água porque estamos avançando rumo à centralização da gestão da infraestrutura em um único órgão estadual”, afirmou Andrade.

Na sequência, o professor Ricardo Hirata, coordenador do Projeto SACRE e ex-diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEPAS/USP), destacou a importância estratégica das águas subterrâneas e a necessidade de ampliar o reconhecimento de seu papel na gestão integrada dos recursos hídricos.

“As águas subterrâneas ainda são um recurso subvalorizado no Brasil. Os diferentes atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos compreendem de forma limitada sua importância para a segurança hídrica, econômica, ecológica e social, mas elas representam mais de 80% das reservas hídricas do país”, ressaltou Hirata.

Já a engenheira, pesquisadora e professora titular da Escola Politécnica da USP Monica Ferreira do Amaral Porto apresentou exemplos sobre a gestão hídrica, nacionais e internacionais, assim como definições e problemáticas do setor ao apresentar a exposição com o tema “Segurança Hídrica e Infraestrutura: O Papel dos Reservatórios, do Planejamento e das Políticas Públicas”.

A engenheira recuperou a crise hídrica paulista de 2014 e 2015, que gerou uma série de iniciativas para o reforço da segurança hídrica no estado, resultando em impactos menores na estiagem de 2021, devido aos investimentos ligados à adaptação climática e estratégias para o aumento da resiliência dos sistemas hídricos.

Com foco na segurança hídrica e na redução da exposição e vulnerabilidade dos sistemas, foram abordados o planejamento de políticas públicas e a regulação do setor, que desde 2019 conta com o Plano Nacional de Segurança Hídrica, elaborado pela Agência Nacional de Águas.

Ao final, Porto ainda defendeu a preparação de outorgas para o enfrentamento de situações críticas – como a experienciada na seca de quase uma década vivida pela Austrália no início dos anos 2000 – e o investimento em sistemas de informação para monitoramento e alertas.

Posteriormente, Monica Porto e Ricardo Hirata debateram os desafios de integrar infraestrutura e planejamento para o futuro das águas subterrâneas, respondendo a perguntas da audiência.

Na segunda etapa do simpósio, o pesquisador do IPT Luciano Zanella realizou uma apresentação sobre o tema “Lagoas de Tratamento de Efluentes: Histórico e Inovação Tecnológicas”, apresentando um modelo para saneamento e tratamento de águas residuárias mais indicado mundialmente.

Conhecida também como Lagoas de Estabilização, a tecnologia visa a remoção de poluentes presentes na água do esgoto doméstico ou no efluente industrial para que ela possa ser devolvida à natureza com segurança ou ser reutilizada.

Encerrando a série de palestras, o pesquisador do IPT Gerson Salviano destacou a importância da prevenção ao falar sobre o tema “Áreas de Maior Suscetibilidade à Erosão: Avaliação das Condições dos Solos e Aplicações em Obras de Infraestruturas”.

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