Unacon recebe turbantes e toucas da oficina solidária da Casa da Agricultura

Unacon recebe turbantes e toucas confeccionados em oficina solidária da Casa da Agricultura

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A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana recebeu, nesta segunda-feira (9), turbantes e toucas confeccionados durante oficina solidária realizada na Casa da Agricultura, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, em parceria com a Fatec Americana. A atividade teve como objetivo unir conscientização ambiental e solidariedade, resultando na produção de peças que agora serão destinadas a pessoas em tratamento oncológico na unidade.

A entrega foi feita por representantes da Casa da Agricultura, entre elas a diretora Kátia Birke, e pela professora Maria Adelina Pereira, da Fatec, acompanhadas de um grupo de alunas que também participou da oficina. Pela Unacon, receberam os acessórios a coordenadora da unidade, Raquel Cordeiro, a psicóloga e presidente da Comissão de Humanização, Mariana Nascimento, e a nutricionista Valeska Zanetti.

As peças foram produzidas a partir do reaproveitamento de materiais têxteis provenientes de doações, que ganharam uma nova finalidade por meio da confecção dos acessórios. Além de contribuir para a redução do descarte de resíduos, a iniciativa busca oferecer conforto e contribuir para a autoestima das pessoas atendidas pela Unacon durante o tratamento.

“O reaproveitamento de materiais pode gerar benefícios que vão além da questão ambiental. A oficina mostra como materiais que poderiam ser descartados podem ganhar uma nova utilidade e se transformar em algo significativo para outras pessoas. Além de incentivar o reaproveitamento e a conscientização ambiental, a iniciativa promove a solidariedade e o envolvimento da comunidade em uma ação de cuidado com o próximo”, destacou a diretora da unidade de educação ambiental, Kátia Birke.

Maria Adelina Pereira, docente dos cursos de Moda e Têxtil da Fatec Americana, ressaltou o papel educativo e social da atividade. “Mais do que ensinar uma técnica de confecção, a oficina promovida também tem o propósito de formar cidadãos e estimular valores como solidariedade, empatia e responsabilidade social. É importante que os alunos compreendam que o conhecimento adquirido pode ser colocado a serviço da sociedade e contribuir para melhorar a vida de outras pessoas”, afirmou.

Na Unacon, os turbantes e as toucas são oferecidos principalmente às pessoas que estão iniciando o tratamento quimioterápico, período em que a possibilidade de queda dos cabelos pode trazer impactos emocionais e na autoestima. A distribuição é realizada de forma gradativa e respeita a preferência de cada paciente, que pode escolher entre os modelos e as cores disponíveis. O uso é opcional, considerando que cada pessoa vivencia o tratamento de maneira única e nem todas se sentem confortáveis com o uso desses acessórios.

De acordo com a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, iniciativas como essa representam uma forma de cuidado que complementa a assistência oferecida pela equipe multiprofissional. “O tratamento oncológico envolve muito mais do que os cuidados clínicos. É importante também olhar para as necessidades emocionais e para a autoestima dos pacientes. Os turbantes e as toucas oferecem uma possibilidade de escolha e ajudam a proporcionar conforto e acolhimento em uma fase de tantas mudanças. Agradecemos a todos os envolvidos pela iniciativa e pelo carinho dedicado aos nossos pacientes”, disse.

Durante a visita, os participantes também conheceram a estrutura da Unacon e tiveram a oportunidade de entender melhor o trabalho desenvolvido com as pessoas em tratamento oncológico, especialmente as ações voltadas ao acolhimento e à humanização da assistência.

A iniciativa reforça a importância da integração entre o poder público, instituições de ensino e comunidade para o desenvolvimento de ações que associam sustentabilidade, solidariedade e cuidado em saúde.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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