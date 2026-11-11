Banda Sinfônica de Nova Odessa celebra a Consciência Negra nesta quinta

Banda Sinfônica de Nova Odessa celebra a Consciência Negra com concerto especial nesta quinta-feira (12/11)

Leia + sobre diversão e arte

A música brasileira e seus grandes autores serão celebrados nesta quinta-feira (12/11), às 19h30, em uma apresentação especial da Banda Sinfônica de Nova Odessa “Professor Gunars Tiss”. O evento acontece na Feira Noturna da cidade e integra as ações em alusão ao Dia da Consciência Negra e tem entrada gratuita para toda a população.

O concerto propõe uma homenagem emocionante à contribuição de artistas negros para a construção da identidade musical do Brasil. Mais do que um espetáculo sonoro, o programa busca valorizar suas histórias, obras e legados, reforçando o lema de que “a música também é expressão de memória, identidade e resistência”.

Para a responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Fernanda Martinhão, levar essa temática para um espaço popular democratiza o acesso à arte e promove a reflexão. “A Feira Noturna já é um ponto de encontro das famílias de Nova Odessa. Trazer a Banda Sinfônica com esse repertório tão significativo é uma oportunidade de prestigiar a nossa cultura, celebrar a diversidade e reconhecer a importância da representatividade na história do nosso país”, destaca Fernanda.

O maestro da Banda Sinfônica, Marco Almeida Jr., ressalta o cuidado na escolha das peças que serão executadas pelo grupo. “Preparamos um repertório muito especial que passeia por diferentes épocas e estilos, mostrando a genialidade e a força dos compositores negros que moldaram a música brasileira. O público pode esperar uma noite de muita emoção, qualidade técnica e celebração das nossas raízes”, afirma o regente.

No programa constam obras de grandes nomes, como Pixinguinha, Raul de Barros, Tim Maia e Alcione. “Teremos nossos representantes negros da banda municipal como solistas: José Justino, André Antônio, William Alves, Daniel Santos, Carlos Eduardo Deniz Cruz e Alcimar Júnior”, finalizou o maestro.

Serviço

Concerto Especial da Consciência Negra – Banda Sinfônica de Nova Odessa

Data: Quinta-feira, 12 de novembro

Horário: 19h30

Local: Feira Noturna da Rodoviária (Rua Rio Branco, 699 – Centro, Nova Odessa)

Entrada: Gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP