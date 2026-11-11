Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de estágio

Prefeitura de Nova Odessa abre inscrições para processo seletivo de estágio de nível superior

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A Prefeitura de Nova Odessa abriu inscrições para processo seletivo de estágio destinado a estudantes de nível superior. As oportunidades em diversas áreas a visam preencher algumas vagas e também a formar cadastro reserva, conforme especificado no Anexo II do edital.

“Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da municipalidade no programa de estágios. O período de inscrições e de resposta ao questionário de análise curricular começou neste dia 06 e vai até as 12h do dia 23 de novembro próximo”, explicou a secretária de Administração, Andrea Faralhe.

Os estudantes convocados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 mensais para uma carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias). Além disso, terão direito ao auxílio-transporte municipal.

Podem se inscrever gratuitamente estudantes de cursos superiores de Farmácia a partir do 1º semestre (1 vaga + cadastro reserva), Pedagogia a partir do 1º semestre (4 vagas + cadastro reserva), Serviço Social a partir do 3º semestre (2 vagas + cadastro reserva), Tecnologia da Informação/Análise de Sistemas/Sistemas de Informação/Ciências da Computação/Engenharia da Computação a partir do 1º semestre (cadastro reserva) e Tecnologia em Processos Gerenciais a partir do 1º semestre (cadastro reserva), conforme o Anexo II do Edital nº 01/2026.

É indispensável que o candidato mantenha seu cadastro atualizado no portal do CIEE ( https://web.ciee.org.br/login ) e tenha o número de telefone e WhatsApp do CIEE (3003-2433) nos contatos do seu celular.

Todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis em: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17463/detalhe

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