CCL recebe Geek Festival Asiático neste fim de semana

CCL de Americana recebe Geek Festival Asiático neste fim de semana
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O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nos dias 13, 14 e 15 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo), o Geek Festival Asiático, que promete reunir fãs de cultura geek, K-pop e das gastronomias coreana e japonesa. A entrada é gratuita. O evento ocorre na sexta-feira, das 17h às 22h, e, no sábado e domingo, das 11h às 22h. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.
A programação inclui concurso de cosplay, shows e apresentações, música pop coreana, lojas geeks e de produtos asiáticos, espaço kids e o Artist Alley, com a exposição e venda de produtos autorais desenvolvidos por criativos de Americana. Artistas gráficos, desenhistas, ilustradores, quadrinistas e outros podem expor prints, adesivos, quadrinhos, zines e outras criações. Para participar, é preciso enviar o portfólio das obras por mensagem direta para instagram.com/geekfestivalasiatico.
“Americana entra no circuito da cultura geek com o festival de cultura asiática realizado no parque de eventos do CCL, com o apoio da Prefeitura de Americana. Convidamos o público a conhecer mais a fundo a cultura que tem encantado pessoas pelo mundo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Serviço:
Geek Festival Asiático
13 de novembro, das 17h às 22h
14 e 15 de novembro, das 11h às 22h
Centro de Cultura e Lazer (CCL)
Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo – Americana (SP)
Entrada gratuita
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