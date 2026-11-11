Juninho Dias solicita informações sobre prevenção e controle da mpox em Americana

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O vereador Juninho Dias (PSD) apresentou um requerimento solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre as ações de prevenção e controle da mpox. Diante do aumento recente de casos no Estado de São Paulo, o parlamentar busca conhecer as medidas previstas para orientar a população e reduzir o risco de transmissão no município.

No documento, Juninho questiona a programação de divulgação de informações sobre sintomas, formas de transmissão, prevenção e locais de atendimento. Também solicita esclarecimentos sobre o fluxo de atendimento de pessoas com suspeita da doença, o acompanhamento de contatos e o acesso à vacinação para quem atende aos critérios do Ministério da Saúde.

“A população precisa ter informação clara sobre como se prevenir e onde buscar atendimento. Queremos acompanhar o planejamento do município para que essas orientações cheguem às pessoas e contribuam para proteger a saúde de todos”, afirma o vereador.

O documento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo, para análise e providências.

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