Convenção do PSD nesta 4ª-feira deve confirmar o prefeito Leitinho como candidato à reeleição em Nova Odessa

Leia + sobre política regional

A Comissão do PSD (Partido Social Democrático) de Nova Odessa promove nesta quarta-feira, dia 31 de julho de 2024, a Convenção Partidária Municipal que deve confirmar o nome do médico veterinário e atual prefeito Cláudio José Schooder – o Leitinho – como candidato à reeleição, tendo como vice o empresário Alessandro Miranda da Silva – o Mineirinho (União Brasil).

A provável chapa Leitinho-Mineirinho teve agregar ao menos nove partidos e contar com cerca de 90 candidatos a vereador. O apoio à chapa majoritária, bem como a composição de cada chapa a vereador, deve ser confirmado por cada partido em suas próprias convenções.

Já estão no grupo de apoio a Leitinho, além do PSD e do União Brasil (que surgiu da fusão entre o Democratas e o Partido Social Liberal), os partidos Progressistas (antigo PP), PSB, MDB, PRD, Agir (antigo PRN), Avante (antigo PTdoB) e PDT.

A Convenção Partidária Municipal do PSD de Nova Odessa acontece nesta quarta-feira, dia 31 de julho, a partir das 18h, na Avenida Eduardo Karklis, nº 50, Bairro Cachoeira, em Nova Odessa, com participação livre.

PESQUISAS REGISTRADAS

Em duas pesquisas eleitorais de intenção de voto recentes, devidamente registradas junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e divulgadas por grandes órgãos de imprensa, o atual prefeito Leitinho aparece bem à frente na intenção momentânea de votos.

Na primeira, publicada no último dia 16 de julho de 2024 pela Rede TodoDia/Sampi/Ágili, O atual prefeito Leitinho lidera as intenções de votos para a Prefeitura de Nova Odessa com 47,4%, além de ter a menor rejeição dentre os três nomes avaliados, de apenas 16,3%. Veja mais em https://tododia.com.br/cidades/leitinho-lidera-em-nova-odessa-diz-pesquisa-tododia-sampi-agili/.

Na mais recente, divulgada dia 25/07/2024 por VTV-SBT/Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, Leitinho tem exatamente os mesmos 47,4% das intenções de voto no momento, e novamente a menor rejeição entre 4 nomes avaliados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP