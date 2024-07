Convenções mostram cenário de estabilidade na pré-campanha

A calmaria do período pré-eleitoral deste ano tem sido confirmado nas convenções que aconteceram até agora.

Como previsto em Americana, Omar Najar (MDB) não vem para a disputa- decisão que foi se confirmando desde dezembro do ano passado. Ricardo Molina (Rep) saiu da disputa para ir para o governo do Estado o quadro na cidade também ficou sem emoção até com as indicações de vice.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o quadro também se manteve estável com os 3 principais candidatos confirmando o que se sabia de candidatos a prefeito e vice. Muitos questionavam se Eliel Miranda (PSD) conseguiria se manter candidato e ele já fez sua convenção. Os nomes a vice também foram confirados até agora.

Em Nova Odessa a terceira via se apresenta no Novo que trouxe chapa completa. O confronto na cidade também se desenha entre o prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) que ainda não definiu seu vice.

Já Sumaré tem um quadro mais volátil, mas as convenções não deve trazer maior estresse. A cidade tem 3 grandes forças oriundas do governo e uma oposição desorganizada apesar da oportunidade de ir para o 2o turno.

Em 2020, ano de pandemia e de troca de governos em Americana, SB e Nova Odessa, as convenções e as indicações dos vices trouxeram muito mais emoção do que este ano.

