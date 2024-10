Coordenador de campanha em Sumaré sofre tentativa de assassinato

O candidato a prefeito de Sumaré Willian Souza (PT) postou em suas redes sociais nesta quinta-feira afirmando que o coordenador de sua campanha eleitoral, Roberto Vensel, sofreu uma tentativa de assassinato.

Segundo informações apuradas pelo NM, dois homens chegaram armados no comitê, que fica no centro da cidade, fazendo ameaças e tentaram atirar, mas a bala teria falhado. Os dois foram pegos.

Leia + sobre política regional

Nas redes sociais, o candidato se pronunciou:

“Na manhã de hoje (03) nossa campanha foi vítima de mais um ataque covarde. Dois homens armados tentaram assassinar nosso coordenador Roberto Vensel, que, por um milagre, não foi atingido por disparos de arma de fogo. Informamos aos nossos apoiadores que Roberto está bem, e que nós não vamos baixar a cabeça frente a esses ataques absurdos. Nossa campanha segue firme e forte nesta reta final, e contamos com a proteção de Deus para chegar à vitória no domingo! Neste momento, estamos na delegacia registrando o boletim de ocorrência e tomando todas as medidas judiciais. Em breve, daremos mais notícias”.