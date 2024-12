Vereador reeleito este ano pelo PL, Felipe Corá quer testar seu nome para as eleições de deputado em 2026. Ele é o segundo vereador reeleito da cidade que declarou ter a intenção de ‘por o nome pra jogo’ nas próximas eleições. Careca do Esporte (PRD) também vai testar o nome em prévias.

O problema para Corá, ele mesmo admite, deverá ser a falta de espaço no partido. O PL tem hoje 17 deputados federais, veradores eleitos em São Paulo que vão buscar uma cadeira e até prefeitos reeleitos que vão buscar ‘vir grandão’ pra 2026.

Ele é o bolsonarista raiz que sobreviveu e foi para o segundo mandato na região.

Para Corá, a situação atual lhe impõe dois caminhos: buscar viabilizar sua candidatura fora do PL, consolidando sua liderança de direita em Santa Bárbara e Americana, ou recuar e integrar um projeto político local ou até mesmo da deputada federal Carla Zambelli, sua aliada.

Corá com Molina

O vereador também reafirma seu apoio a Ricardo Molina para deputado estadual, destacando o compromisso e o caráter do político.

