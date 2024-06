Corinthians arranca empate em Curitiba (1-1)

O Corinthians foi a Curitiba com a missão de não perder mais uma e conseguiu um empate contra o forte Athlético Paranaense. O jogo terminou 1 a 1 e o Timão ainda amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

A partida iniciou com a equipe curitibana tendo mais posse de bola e volume de jogo. O Athletico chegou ao ataque duas vezes nos primeiros seis minutos, mas sem nenhum perigo iminente. Já o Corinthians, quando recuperava a bola, tentava chegar ao ataque com mais velocidade, principalmente pelo lado esquerdo do campo.

Aos 11 minutos, o Timão chegou rápido ao ataque. Raniele viu Wesley livre e enfiou a bola para o atacante. O camisa 36 recebeu e chutou, a bola ficou nas mãos do goleiro Léo Linck.

O time da casa chegou com perigo aos 25 minutos: Após um lançamento na área, Erick cabeceou e houve um desvio de Hugo, mas Matheus Donelli deu um toque na bola e salvou a meta alvinegra.

Aos 31 minutos, Mastriani recebeu e chutou de fora da área, a bola passou ao lado do gol, com perigo. Dois minutos depois foi a vez de Fernandinho experimentar de fora da área, novamente a bola passou ao lado do gol.

Aos 37 minutos, Wesley fez uma boa jogada individual pela esquerda, e mesmo sem ângulo chutou para o gol, Leo Linck mandou para escanteio. No minuto seguinte, Cacá cruzou na área e Hugo cabeceou para fora.

O Athletico chegou ao ataque novamente. Aos 40 minutos, Fernandinho chutou de fora da área e Donelli ficou com a bola.

Aos 43, Breno Bidon fez uma ótima jogada e fez o passe para o Léo Mana, o lateral avançou e cruzou rasteiro na área buscando o Gustavo Silva, que não alcançou a bola para finalizar.

O time da casa abriu o placar aos 44 minutos. Esquivel cruzou na área e Christian cabeceou para fazer 1 a 0.

O árbitro deu três minutos de acréscimo.

No último minuto dos acréscimos, Rodrigo Garro cobrou uma falta fechada, pela direita, Leo Linck defendeu. Após esse lance a primeira etapa foi encerrada.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com uma alteração: saiu Gustavo Silva entrou Igor Coronado.

No primeiro minuto da segunda etapa, Wesley recebeu, carregou para o meio e chutou de longe, a bola foi pra fora. Três minutos depois, foi a vez de Garro arriscar de fora da área, novamente pra fora. Aos sete minutos, uma nova finalização do Corinthians de fora da área, dessa vez Cacá arriscou e também mandou pra fora.

O Timão iniciou a segunda etapa arriscando mais. Aos nove, Igor Coronado chutou e Leo Linck ficou com a bola.

Donelli salva o Timão! Aos 11 minutos, após cobrança de falta que desviou na barreira, a bola sobrou para Mastriani que sozinho chutou para o gol e o goleiro do Alvinegro salvou.

Aos 19 minutos, o Athletico chegou mais uma vez. Cuello, de fora da área arriscou e a bola explodiu no travessão. Dois minutos depois, novamente Cuello arriscou e desta vez, Matheus Donelli espalmou.

O Timão mexeu novamente. Aos 24 minutos saíram Léo Mana e Pedro Raul e entraram Matheuzinho e Arthur Sousa. Aos 25, Igor Coronado recebeu, carregou até a entrada da área e chutou, a bola foi pra fora.

O Coringão teve uma nova chance, aos 27. Wesley recebeu, avançou pelo meio e chutou, mas Leo Linck novamente estava bem posicionado e fez a defesa.

Aos 37 minutos, o Corinthians mexeu novamente: sairam Hugo e Wesley e entrarm Matheus Araújo e Kayke.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

Gol do Corinthians!

Aos 47 minutos, Garro cobrou uma falta no travessão, no rebote, Cacá, de peito, empurrou para as redes, 1 a 1.

Após o gol do Timão, o Athletico teve duas oportunidades de desempatar, mas perdeu os gols na cara do gol.

Fim de jogo em Curitiba, o Timão sai da capital paranaense com um ponto somado.

Próximo jogo

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (26), quando enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

