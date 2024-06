Corinthians cai pro Inter no Sul (1-0)

O Corinthians segue na má fase no Campeonato Brasileiro.

O Timão foi a Santa Catarina encarar o Inter de Porto Alegre e foi derrotado por 1 a 0 com gol de Wesley. O gol do jogo foi marcado no 1o tempo, mas o jogo foi equilibrado com boas chances de lado a lado.

Corinthians no Z4

A derrota deixa o alvinegro paulista na zona de rebaixamento com apenas 7 pontos. A torcida perde a paciência com time e com a diretoria.

Leia + Sobre todos os Esportes

No próximo domingo, o Timão encara o Athlético Paranaense em busca da recuperação na tabela.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP