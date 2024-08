O Corinthians quase saiu do Z4, mas ainda não foi nessa rodada.

O Timão arrancou um empate de 1 a 1 com Red Bull Bragantino na Neo Química Arena na noite deste sábado, pela 22ª rodada do torneio.

Logo no começo da partida, Helinho colocou os visitantes na frente. Já o gol salvador do empate veio com Talles Magno, que fez sua estreia.

Ele deixou tudo igual já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Timão aparece na 17ª colocação, com 21 pontos, assim como Internacional e Vitória, primeiros times fora do Z4 e que ainda jogam na rodada. O Massa Bruta, por sua vez, está em 11º, com 27.

As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, às 21h30 (de Brasília) pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O time de Bragança levou o embate para o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Corinthians vai ao Rio

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada. No mesmo dia, mas às 18h30, o Bragantino recebe o Fortaleza.

