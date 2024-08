A primeira semana de registros de candidaturas terminou com 101 candidatos a vereador já devidamente registrados em Santa Bárbara d’Oeste.

Solidariedade, DC, MDB, PSD, Federação Psol/Rede e PRD já avançaram bastane na entrega de documentação.

Dos quatro candidatos a prefeito, somente Eliel Miranda (PSD), concluiu seu registro.

A cidade pode passar das 300 candidaturas a vereador, mais que a vizinha Americana. Mas mais de uma dezena ainda deve desistir, especialmente novatos.

Santa Bárbara nas urnas com 138 mil eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral-TSE divulgou a estatística do eleitorado do Estado de São Paulo apto a votar nas eleições municipais de outubro próximo. Santa Bárbara d’ Oeste tem 395 seções de votação distribuídas em 39 escolas, com um total de 137.942 eleitores aptos a votar.

