Corinthians perde fora pro líder (0-1) e fica no Z4

O Corinthians foi a Fortaleza e acabou derrotado pelo novo líder do Campeonato Brasileiro por 1 a 0.

Com o estádio lotado, o Tricolor Lion fez seu gol no final do jogo. O Timão segurou a partida até o final e tentou reagir nos últimos minutos, mas não conseguiu empatar a partida.

Com 22 pontos, o alvinegro abre a Zona de Rebaixamento e vê os adversários subirem na tabela.

Leia + Sobre todos os Esportes

Yago Pikachu fez o único gol do jogo aos 32′ do segundo tempo.

Com a vitória, o Fortaleza foi aos 48 pontos deixando o Botafogo pra trás. É a 1a vez que um time do Nordeste lidera o Brasileirão no 2o turno desde o início da era dos pontos corridos em 2003.

Mais Corinthians

O Timão volta a jogar na quinta-feira, agora pela Copa do Brasil. Os paulistas vão ao Rio Grande do Sul encarar o Juventude pela fase quartas-de-final do torneio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP