Corinthians perde pro Fla no jogo de ida (0-1) da Copa BR

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira em jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil.

O Timão foi bastante atacado no 1o tempo. Os cariocas abriram o placar com o lateral Alecsandro.

O jogo marcou a estreia de Filipe Luis no comando do Fla. Ele substituiu Tite, demitido na última segunda-feira.

Os cariocas voltaram com tudo para o segundo tempo, chegaram a marcar o 2 o 0 com Gabigol, mas o tento foi anulado após revisão do VAR.

Na parte final, o Corinthians equilibrou as forças e até chegou a pressionar o rubro negro. Foram duas bolas na trave do time da casa.

Decisão em casa pro Corinthians

A decisão ficou para o dia 20, um domingo, e a partida vai ser em Itaquera. O Flamengo pediu que a CBF alterasse a partida da quarta para o domingo por conta da data Fifa.

