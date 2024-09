 Corrida e Caminhada Pernas da Alegria 2024 acontece dia 29

A Corrida e Caminhada Pernas da Alegria, organizada pelo Instituto Pernas da Alegria com o apoio da Unimed, que unirá o esporte e solidariedade, acontecerá em Americana, no Bike Hotel (Avenida Giaconda Cibin), dia 29 de setembro de 2024, às 7h30.

O evento tem como objetivo levantar fundos para a aquisição de cadeiras de rodas para crianças e adolescentes com deficiência e assim proporcionar mais mobilidade e qualidade de vida.

Com opções para todos os perfis, as distâncias incluem uma caminhada de 3km e corridas de 5km e 10km. Além de promover a prática esportiva, este evento carrega um propósito maior: cada quilômetro percorrido contribui para transformar a vida de crianças e adolescentes assistidos pelo instituto.

Sobre Nós

Nossa organização tem como missão proporcionar momentos de felicidade e inclusão para crianças, adolescentes e adultos com deficiência e oferecer doações e atividades adaptadas para atender às suas necessidades específicas. No Pernas da Alegria, acreditamos firmemente que todas as crianças merecem acesso a oportunidades de diversão, aprendizado e desenvolvimento, independentemente de suas limitações físicas. É por isso que trabalhamos incansavelmente para tornar isso uma realidade. Estamos comprometidos em promover a inclusão e a igualdade, capacitando os participantes a alcançar seu pleno potencial e a viver vidas felizes e realizadas.

Informações da Corrida

Data: 29/09/2024

Horário: 7h30

Local: Av. Giaconda Cibin, 1475 – Jardim Brasília, Americana/SP (em frente ao Bike Hotel Sports)

Distâncias:

– Caminhada: 3km

– Corrida: 5km e 10km

Participe e faça parte desta grande ação solidária!

Venha correr e caminhar por uma causa nobre. Inscreva-se e ajude o Instituto Pernas da Alegria a continuar proporcionando sonhos sobre rodas.

Inscrições vão até dia 25/09 (quarta-feira) no site: https://www.pernasdaalegria.com.br/

