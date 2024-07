CRESAM é ponto de coleta da Campanha ‘Dignidade Menstrual’

O novo CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) da Prefeitura de Nova Odessa é agora um ponto de coleta da Campanha “Dignidade Menstrual”. A iniciativa tem como objetivo principal garantir o acesso a absorventes higiênicos para mulheres e meninas que enfrentam dificuldades financeiras para adquiri-los. Doações de pacotes de absorventes podem ser feitas na sede do CRESAM, localizado na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge, sem tempo determinado.

Para quem deseja colaborar, as doações devem ser feitas no próprio CRESAM. Já para quem deseja receber o benefício do Governo Federal, é necessário realizar um cadastro no site https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude/2024/dignidade-menstrual e retirar os produtos nas drogarias da cidade que possuem credenciamento junto ao Programa “Farmácia Popular”.

A iniciativa visa combater a pobreza menstrual, promovendo a saúde, o bem-estar e a dignidade de todas as mulheres. Ao fornecer absorventes gratuitamente, a campanha busca reduzir a evasão escolar e a falta de produtividade no trabalho causadas pela falta de produtos menstruais adequados, além de aumentar a conscientização sobre a importância da saúde menstrual e lutar contra o estigma associado a ela.

Têm acesso ao benefício pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, se enquadrando em uma das seguinte situações: estar matriculada em escola da Rede Pública de Ensino com renda familiar, por pessoal, de até meio salário mínimo ou estar em situação de vulnerabilidade social extrema, com renda mensal de até R$ 218,00 ou estar em situação de rua.

Todo o processo é realizado pelo aplicativo “Meu SUS Digital”, que funciona vinculado com o cadastro realizado no app gov.br. “Emita sua autorização para participar do Programa Dignidade Menstrual, que tem validade e deve ser renovado a cada 180 dias. Ao chegar na farmácia, apresente a autorização digital via aplicativo e um documento original com foto para retirar o seu benefício”, explica o Governo.

De acordo com a coordenadora do CRESAM de Nova Odessa, Cristiane Mareschi, a campanha tem extrema importância para ajudar aquelas meninas e mulheres que nem sempre têm condições de comprar absorventes.

“O Governo Federal distribuía preservativos, mas não distribuía com tanta facilidade os absorventes. É extremamente necessário que as pessoas necessitadas realizem seus cadastros para conseguirem este benefício, que é gratuito, mas que exige este pequeno processo”, afirmou.

Segundo Luísa Campos, influencer e uma das mobilizadoras para que o CRESAM se tornasse um ponto de coleta de doações para a campanha, a ideia nasceu quando ela percebeu que muitas pessoas vivem em uma “bolha de privilégios”, mas que “nem todas as meninas tinham as mesmas oportunidades de conforto, higiene e educação menstrual” que ela.

“Pretendo que a arrecadação seja só um primeiro passo, para que depois a gente consiga partir pra fase de informação, ajudá-las a fazer o cadastro no CadÚnico para retirar absorventes pelo Governo Federal, passar informações sobre saúde menstrual e higiene para que elas conheçam os próprios corpos, e ouvir a necessidade de cada uma também”, finalizou a influencer.

