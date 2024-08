CRESAM de Nova Odessa inicia em setembro grupo do Programa Antitabagismo ‘Respire Saúde’ exclusivo para mulheres

Inaugurado em abril deste ano, o CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) da Prefeitura de Nova Odessa abriu inscrições para uma nova turma exclusiva do Programa “Respire Saúde”, uma iniciativa gratuita e multidisciplinar da Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde voltada ao combate ao tabagismo. O programa oferece 15 vagas para o grupo inicial e é aberto a toda a população feminina interessada em parar de fumar.

As atividades deste segundo semestre, que incluem encontros semanais, começam no dia 5 de setembro. Os interessados podem se inscrever deixando seu nome e telefone na recepção do CRESAM, localizado na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge. Inaugurado em abril deste ano, o novo Centro de Referência de Saúde da Mulher realizou 651 atendimentos em Ginecologia e Mastologia nos primeiros quatro meses de funcionamento.

Com duração de 4 meses, o programa envolve reuniões, palestras e consultas com profissionais da Rede Municipal de Saúde, como dentistas, nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos, sempre às quintas-feiras, às 14h. Os participantes recebem gratuitamente medicação de apoio, incluindo cloridrato de bupropiona e adesivos de nicotina com doses decrescentes, para ajudar na fase de abstinência.

Segundo a dentista Patrícia Faciulli, coordenadora do grupo, “ajudar o próximo a não se prejudicar com o cigarro é uma ação gratificante”. A equipe técnica do programa destaca que o “Respire Saúde” tem uma taxa de sucesso de cerca de 65%, alertando os participantes sobre os riscos pulmonares, cardiovasculares e bucais associados ao tabagismo.

O CRESAM

O atendimento no CRESAM é pré-agendado e individualizado. Os agendamentos ocorrem por meio de encaminhamentos dos médicos da Rede de Atenção Básica, formada pelas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e pelo Ambulatório de Especialidades da cidade. Ou seja, as mulheres são encaminhadas ao Centro para as consultas com especialistas e demais atendimentos por outros médicos – o que é facilitado por um sistema ágil de agendamento.

O Centro oferece consultas com médicos ginecologistas e mastologistas, exames de colposcopia e biópsia de mama, além de avaliações pré-cirúrgicas e do acompanhamento pós-operatório nestas áreas. Também são oferecidos Grupos de Planejamento Familiar, Menopausa e, agora, Pilates solo e do Programa “Respire Saúde” para quem quer parar de fumar – todos com uma equipe multidisciplinar.

