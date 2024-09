O CRM já é uma ferramenta conhecida pelas empresas, utilizada principalmente integrado com o e-mail, mas com a crescente do uso do celular e dos aplicativos voltados para o mesmo, como o Whatsapp, outra união tornou-se necessária, a do CRM com Whatsapp integrado.

Esta união de ferramentas oferece uma série de vantagens para empresas que buscam maximizar suas estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Neste texto, vamos explicar as vantagens dessa integração e como aplicá-la na sua empresa.

Vantagens de utilizar o CRM integrado com o Whatsapp

Utilizar o Whatsapp como canal de comunicação com seus clientes e leads já é vantajoso por si só, isso porque o aplicativo é um dos mais baixados no Brasil, estando presente em milhares de celulares, por um público que ultrapassa barreiras etárias e econômicas, ou seja, praticamente todos os brasileiros têm e utilizam todos os dias o Whats.

Mas, para que a sua empresa aproveite desse benefício, é preciso da organização e automações que o CRM tem, iremos explicar algumas delas.

Captação de leads

A captação de leads é uma das vantagens da integração entre CRM e Whatsapp. Pois, além de atrair e captar leads é preciso nutrir eles e transformar em clientes. Assim, ao criar uma campanha de captação, já crie um fluxo de mensagens para os leads que chegarão pela campanha, para que os mesmos recebam uma comunicação adequada constroem campanha e etapa do funil de compra.

O CRM integrado permite o armazenamento e a organização dos leads e seus dados de forma centralizada. Isso facilita o acompanhamento e o gerenciamento dos leads, possibilitando um contato mais personalizado e eficiente.

Por exemplo, ao receber um lead via Whatsapp, as informações podem ser automaticamente registradas no CRM, permitindo que a equipe de vendas tenha um histórico completo do cliente e possa seguir com estratégias mais assertivas.

Fluxos de nutrição

Outra vantagem significativa é a criação de fluxos de nutrição personalizados. Com o CRM integrado ao Whatsapp, a sua empresa pode configurar fluxos de nutrição automatizadas que enviam mensagens relevantes e segmentadas para diferentes grupos de contatos.

Por exemplo, após um cliente demonstrar interesse em um produto específico, o sistema pode iniciar um fluxo de nutrição que envia conteúdos relacionados, ofertas especiais e atualizações sobre o produto diretamente pelo Whatsapp.

Esses fluxos ajudam a manter o engajamento do lead e a guiá-lo ao longo do funil de vendas, aumentando as chances de conversão.

Atendimento 24h e coleta de dados

O Whatsapp já possui ferramentas de automação de mensagens, mas aliado a um CRM com opção de chatbot a comunicação é potencializada, gerando um atendimento 24h.

Os chatbots e as respostas automáticas podem ser configurados para fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo perguntas frequentes e coletando informações básicas enquanto a equipe está offline.

A coleta de dados pelo Whatsapp é facilitada pela integração com o CRM. Informações sobre as interações dos clientes, suas dúvidas e feedbacks são registradas automaticamente no sistema, permitindo uma melhor compreensão das necessidades e comportamentos dos clientes pela equipe de atendimento, a qual dará sequência ao atendimento feito pelo bot.

Essa agilidade é essencial para um atendimento de qualidade e que gera uma boa experiência aos clientes e leads.

Automação das mensagens

Com a automação de mensagens é possível criar campanhas de comunicação que enviam mensagens de forma programada e personalizada com base em critérios específicos.

Por exemplo, você pode configurar o CRM para enviar mensagens de boas-vindas automáticas a novos contatos, lembretes de eventos ou promoções especiais para clientes ou leads que estão no meio do funil, mensagens de felicitações para clientes que estão de aniversário.

A automação ajuda a manter uma comunicação constante com os clientes, aumentando o engajamento e conexão com a marca, o que aumenta as vendas e também a fidelização dos clientes. Além de otimizar o tempo da sua equipe de trabalho.

Qual ferramenta de CRM escolher para minha empresa

Considerando o comportamento dos usuários, o crescente uso do Whatsapp e do celular, indicamos que o CRM escolhido seja completo, com opção de integração com o Whats e também com opção de chatbot.

A automação é uma necessidade para as empresas, por isso, ter um CRM com suporte para a automatização de processos e mensagens é essencial. Dentre as várias ferramentas no mercado, indicamos o KOMMO CRM.