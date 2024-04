Crossover de Deadpool e Wolverine antecipa filme

Wolverine- A Panini, líder mundial de publicações, está pronta para aquecer os corações

dos leitores brasileiros com algumas novidades. Em abril, a editora publica um crossover imperdível entre Deadpool e Wolverine, juntamente com outras obras do mutante com garras de adamantium. Esses lançamentos são uma forma empolgante de preparar os fãs para o próximo filme da Marvel, proporcionando uma nova jornada através das páginas dos quadrinhos, com uma experiência imersiva que vai além das telas do cinema.

Em “Deadpool: Ainda Mais Sangue Ruim“, Wade Wilson está de volta em uma emocionante missão de resgate com Wolverine e Cable, enquanto enfrenta novos desafios em Madripoor. Em “Wolverine: Logan (Marvel Deluxe)“, o aclamado roteirista Brian K. Vaughan e o artista Eduardo Risso oferecem uma perspectiva única sobre o herói, revelando segredos de seu passado. E em “Wolverine: O Velho Logan (Marvel Essenciais)“, somos levados a um futuro sombrio onde Logan é forçado a uma jornada perigosa para proteger sua família.

As histórias estarão disponíveis em todas as lojas e livrarias do Brasil, oferecendo aos leitores a oportunidade de se envolverem em aventuras épicas repleta de ação, humor e reviravoltas emocionantes, antes mesmo da estreia do filme.

Confira mais informações abaixo:

Deadpool: Ainda Mais Sangue Ruim

Deadpool: Badder Blood 1-5 (2023)

WADE WILSON está de volta e trouxe também alguns inimigos! Quando o vilão BATEDOR retorna para derrotar o homem que o criou, WOLVERINE e CABLE entram em uma ousada missão de resgate. Mas como DEADPOOL se envolve em maquinações criminosas nefastas em Madripoor, será o trio capaz de unir forças… ou será que a missão do Batedor acabará com seus esforços? Não perca a tão esperada continuação de DEADPOOL: SANGUE RUIM, quando Rob Liefeld retorna para escrever e desenhar o Mercenário Tagarela e introduz novos personagens em seu mundo selvagem que certamente serão os próximos favoritos dos fãs, incluindo a primeira aparição de uma novíssima vilã!

Roteirista: Rob Liefeld e Chad Bowers

Desenhista: Rob Liefeld

Páginas: 136

Preço: R$ 69,90

Leia + sobre Famosos, artes e música

Wolverine: Logan (Marvel Deluxe)

(Logan (2008) 1-3)

O artista Eduardo Risso junta-se ao aclamado roteirista Brian K. Vaughan para criar uma perspectiva única sobre aquele que é o melhor naquilo que faz, xará. Armado com memórias há muito perdidas de seu passado, Wolverine vai retornar a um de seus primeiros campos de batalha para acertar contas antigas em uma aventura eletrizante com uma revelação inacreditável sobre o homem conhecido como Logan.

Roteirista: Brian K. Vaughan

Desenhista: Eduardo Risso

Páginas: 112

Preço: R$ 60,90

Wolverine: O Velho Logan (Marvel Essenciais)

(Wolverine (2004) 66-72, Wolverine: Old Man Logan Giant-Size (2009) 1)

Em uma trágica noite, os heróis foram atacados à traição e sucumbiram diante dos maiores vilões do Universo Marvel. Ninguém sabe o que houve naquela ocasião, mas tudo o que se sabe é que eles desapareceram e os seus inimigos têm dado as ordens desde então. Entre os super-heróis desaparecidos está Wolverine. Durante cinquenta anos, não se ouviu falar dele… e em seu lugar se encontra um homem envelhecido e alquebrado chamado Logan. Um homem preocupado apenas com a sua família. Um homem levado ao limite por uma sanguinária gangue de canibais. Um homem forçado a ajudar um velho amigo a dirigir cinco mil quilômetros para garantir a segurança de seus entes queridos. Prepare-se para a viagem de sua vida, ao lado do Velho Logan! Mark Millar (Os Supremos) e Steve McNiven (Guerra Civil) se unem uma vez mais para trazer a história mais importante de Wolverine das últimas décadas.

Roteirista: Mark Millar

Desenhista: Steve McNiven

Páginas: 232

Preço: R$ 109,90

Essas, e outras histórias do super-herói mais famoso da cultura pop, estão disponíveis no site da Panini

Sobre a Panini:

O Grupo Panini é líder mundial no setor de colecionáveis ​​e publicações, sendo a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina, e o maior fabricante de álbuns de figurinhas e cards colecionáveis do mundo. Criado há 60 anos em Modena, Itália, possui canais de distribuição em mais de 150 países e tem o compromisso de lançar produtos de alta qualidade, baseados em um grande número de licenciamentos nas áreas de esportes e entretenimento. A empresa possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos.