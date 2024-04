Americana terá dia do ‘operador e atirador de airsoft’

A Câmara de Americana aprovou, em primeiro discussão, nesta terça-feira, o projeto de lei nº 23/2024 que institui no calendário oficial de eventos do município o “dia do operador e jogador de airsoft”. A data será comemorada anualmente no dia 10 de junho. O projeto é de autoria do vereador Thiago Brochi (PL).

De acordo com o texto da proposta, “a data referida no art. 1° destina-se a estimular a realização de eventos que busquem promover competições, palestras e campanhas junto à sociedade informando sobre os benefícios e vantagens que a prática esportiva resulta a favor da saúde física e mental da população”.

Na justificativa do projeto, Brochi afirmou que a prática é, por vezes, mal interpretada. “Os praticantes de airsoft, sejam jogadores, sejam os operadores as vezes mal interpretados, por existir a desinformação do grande público frente aos equipamentos utilizados nos jogos ou eventos, sendo confundidos com armas reais, acaba dificultando o acesso e aquisição de locais para a prática esportiva, além de muitas vezes ser confundido como algum tipo de prática ilícita. Dessa forma, a data visa a colaborar com a divulgação da prática do airsoft no município de Americana, já que são muitos os benefícios que podem ser adquiridos para seus praticantes e também para sociedade onde muitos eventos solidários são realizados, instituições são beneficiadas e as boas práticas de conduta e cidadania são divulgadas”.

