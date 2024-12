Cuidados com as doenças autoimunes no verão

Com a chegada do verão, a exposição durante muitas horas ao sol na praia, na piscina e passeios ao ar livre, não é uma condição simples e corriqueira para pessoas portadoras de Síndrome de Sjögren, Lúpus e outras doenças autoimunes.

Para aproveitar a nova temporada do ano, que com ela vem as comemorações de final de ano e férias de verão, médicos alertam para os cuidados que se deve ter durante a exposição solar. Algumas doenças se agravam em dias quentes e a necessidade de redobrar o uso de protetor solar é muito importante e cuidados preventivos devem ser tomados mais severamente.

Segundo a Dra. Carla Schahin Saad, membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e diretora da clínica EVCITI, (Grupo CITA – Centros Integrados de Terapia Assistida), especializada em doenças autoimunes e raras, a Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que afeta as glândulas lacrimais e salivares, bem como outras partes do organismo. Apesar de pouco abordada, não é uma realidade distante para os brasileiros. Os principais sintomas no início da manifestação da doença são olhos secos e sensação de areia nos olhos, bem como boca seca. Além disso, a Síndrome de Sjögren pode apresentar também fadiga, dores articulares, ressecamento da pele e aumento da sensibilidade à luz.

“Para os portadores da Síndrome de Sjögren é importante usar hidratante labial ou batom com protetor solar para evitar o ressecamento, repetir aplicação de colírios lubrificantes, já que o calor e o ar seco promovem a evaporação mais rápida da lágrima, usar hidratantes na pele para evitar ressecamento cutâneo e usar óculos de sol com lentes que cubram completamente a região dos olhos”, recomenda dra. Carla Saad.

Já o Lúpus, é uma doença inflamatória que acomete a pele e órgãos do portador e, durante o verão é importante ter atenção redobrada com relação à exposição ao sol. Cerca de 30% a 40% de pessoas portadoras da doença possuem maior sensibilidade aos raios ultravioletas e devem se proteger do sol. “A exposição solar desencadeia uma reação inflamatória no organismo do paciente podendo afetar estruturas como articulações, cérebro e rins e o surgimento de lesões na pele”, diz Dr. Henrique Helson Herter Dalmolin, reumatologista Da clínica EVCITI. “Os raios solares desencadeiam novas lesões na pele e novas crises da atividade do Lúpus e, portanto, é de extrema importância o uso de bloqueadores solares de fator 30 no mínimo, usar boné ou chapéu e usar óculos escuro e evitar praia e piscina nos horários de maior incidência solar”, orienta o reumatologista.

Tratamentos e terapia imunobiológica

Estes são os cuidados que os especialistas orientam para quem for viajar para o litoral ou aproveitar os dias de verão na piscina e parque, entretanto, há tratamentos que se recomenda acompanhamento médico precoce para aliviar as dores e incômodos, melhorando a qualidade de vida do paciente. No caso da Síndrome de Sjorgen, existem medicamentos imunossupressores para reduzir a resposta autoimune, anti-inflamatórios e outras terapias sintomáticas.

Para o Lúpus, há dois novos medicamentos com Anifrolumabe e Belimumabe que permitem maiores chances de remissão. No caso do Anifrolumabe, essa proteína é projetada para tratar um excesso de ativação do interferon, que desempenha um papel essencial na inflamação lúpica, que é administrado por infusão intravenosa. Já o Belimumabe, que também é um anticorpo monoclonal, ajuda a diminuir o impacto de células anormais que contribuem para a inflamação. Este medicamento é administrado por injeção no abdômen, na coxa ou por infusão intravenosa.

A clínica EVCITI, localizada em São Paulo, realiza tratamentos com terapia infusional imunobiológica para diversas doenças autoimunes ou que requerem este tipo de procedimento. É uma modalidade que se baseia na aplicação de medicamentos por via endovenosa ou subcutânea, por isso é de extrema importância realizá-la em clínicas especializadas com a supervisão médica e de uma equipe de enfermagem.

A terapia infusional imunobiológica também traz diversos benefícios e é uma aliada poderosa no combate a outras doenças crônicas, oferecendo ao paciente mais qualidade de vida. Além disso, promove um controle eficaz na inflamação com menos efeitos colaterais comparados a tratamentos tradicionais e previne danos permanentes às articulações e órgãos

