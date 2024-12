Funcamp – Fundação de Apoio à Unicamp – irá ampliar sua atuação em 2025

A Funcamp – Fundação de Apoio à Unicamp, com 47 anos de experiência na gestão de processos seletivos, ampliará sua atuação com a criação do Núcleo de Gestão de Concursos. Esse núcleo foi criado para atender a demanda de concursos públicos e processos seletivos privados. Para isso, aproveitando sua experiência de quase cinco décadas, a Funcamp montou equipe própria, altamente qualificada, preparada para estruturar, gerenciar e executar Concursos Públicos em qualquer cidade do Pais.

“O Núcleo de Concursos nasce alinhado ao compromisso de garantir a segurança, a credibilidade e a confidencialidade dos certames, utilizando as melhores práticas do setor”, comenta Giovana Regina Nascimento Emiliano, Coordenadora Administrativa da Funcamp. “Com esse lançamento, a Fundação se posiciona como a parceira ideal para instituições que buscam serviços de qualidade e soluções na promoção de processos seletivos com o uso de tecnologia avançada, seja no setor público ou privado” , afirma o Prof. Dr. Orival Andries Junior, Diretor Executivo da Funcamp.

A Funcamp é amplamente reconhecida por sua competência e qualidade, tendo sido contemplada, por três anos seguidos, no Prêmio “Boas Práticas de Gestão das Fundações de Apoio”, em 2022, 2023 e 2024, pelo Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies). A fundação possui certificações do Governo de São Paulo que confirmam sua autorização para firmar convênios com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

Saiba mais em https://concursosfuncamp.com.br/

