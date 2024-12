O Natal é um dos momentos mais aguardados do ano. É tempo de reunir a família, celebrar o amor e compartilhar momentos especiais ao redor da mesa. No entanto, com os altos preços e o orçamento apertado de muitas famílias, planejar uma ceia natalina pode parecer um desafio. Mas não se preocupe: com criatividade, planejamento e boas dicas, é possível fazer uma ceia saborosa, charmosa e econômica, sem deixar de lado o espírito festivo.

O aumento de preços é comprovado por um levantamento realizado pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que revelou que a cesta natalina encerrará o ano com um aumento de 9,16%. Em novembro, o preço médio da cesta chegou a R$ 439,30, enquanto no mesmo mês de 2023 era de R$ 402,45.

Os principais responsáveis por esse aumento foram os preços do azeite de oliva, lombo, suco de laranja e filé mignon, que registraram as maiores variações. Segundo o estudo, o azeite de oliva apresentou um acréscimo de 21,3% no período de um ano. O quilo do pernil com osso teve alta de 19,72%, enquanto o preço do suco de laranja subiu 16,19%.

Com esses números, a necessidade de economizar está mais presente do que nunca, mas isso não significa abrir mão do prazer de uma boa refeição na noite de Natal. Para ajudar nessa missão, contamos com o apoio do André Marques, chef de cozinha no Hotel Ibis Styles, localizado no Shopping Estação Goiânia, que montou um cardápio completo e econômico para até quatro pessoas.

André Marques explica que o segredo está em apostar no reaproveitamento de alimentos, nos preparos caseiros e em detalhes que valorizam a apresentação. “O importante é cozinhar com carinho e aproveitar o que temos à disposição. A economia não tira o brilho do Natal, pelo contrário, mostra que é possível celebrar com sabor e alegria sem gastar muito”, finaliza André.

A proposta do chef inclui pratos clássicos, como salpicão, arroz branco, farofa, frango assado e uma sobremesa deliciosa: pudim de pão. Tudo isso utilizando ingredientes simples, estratégias para reaproveitar alimentos e dicas de preparo que valorizam cada prato.

O melhor de tudo é que essa ceia custa menos de R$ 100. Além de ser uma opção acessível, ela mostra que com planejamento e toques de criatividade, é possível dar um toque especial ao Natal sem pesar no bolso.

Confira as sugestões do chef André e monte uma ceia inesquecível!

Salpicão com massa fusilli: sabor e praticidade

O salpicão é um dos pratos mais clássicos do Natal, e nesta versão econômica, ele ganha um toque especial com a utilização de massa fusilli (conhecida como parafuso) como base. Além disso, o frango desfiado reaproveitado de sobras, combinado com a crocância da batata palha caseira, traz sabor e economia.

Os ingredientes são simples e acessíveis: 200 g de massa fusilli cozida, 200 g de frango desfiado, azeitonas sem caroço, uma maçã Fuji cortada em cubinhos e o aioli, uma maionese caseira feita com leite gelado, alho, óleo e sal. Para finalizar, a batata palha feita em casa com duas batatas médias raladas e fritas no ponto certo.

A dica do chef André é apostar no aioli em vez da maionese industrializada, reduzindo custos e adicionando um toque artesanal ao prato. A batata palha caseira é outra grande aliada: fica mais fresca, crocante e ainda mais barata do que a versão comprada.

Arroz branco incrementado: um clássico com charme

Mesmo simples, o arroz pode ganhar destaque na ceia com alguns toques especiais. Para isso, basta preparar 150 g de arroz cristal com manteiga e salsa fresca. Além de aromático, o prato ganha uma aparência sofisticada e um sabor irresistível, perfeito para harmonizar com os demais acompanhamentos. Segundo André, a combinação da manteiga e da salsa é uma maneira acessível de “dar glamour” a um prato básico. “É uma forma de elevar o nível da apresentação sem gastar muito”, explica.

Farofa crocante: um acompanhamento indispensável

A farofa não pode faltar em uma ceia de Natal. Feita com ingredientes simples, como cebolas cortadas em tiras (julienne), manteiga, farinha de mandioca e alho, ela ganha sabor e textura crocante que complementam o prato principal. A cebola frita na manteiga é o grande diferencial dessa farofa. O processo deixa o ingrediente dourado e levemente adocicado, elevando o sabor do prato. Finalizar com cheiro-verde picadinho também garante frescor e cor. “É um acompanhamento econômico, mas com um sabor tão marcante que se torna essencial em qualquer ceia natalina”, comenta o chef André.

Frango assado: a estrela da ceia

Nada mais tradicional do que um assado para brilhar no centro da mesa. Para substituir o icônico peru, o frango inteiro é uma opção acessível e igualmente deliciosa. Com menos de 2,5 kg, ele é temperado com sal grosso, ervas e temperos escolhidos a gosto, deixando-o marinando por 24 horas para garantir maciez e sabor.

A dica do chef é adicionar uma colher de bicarbonato à marinada, pois isso ajuda a manter a carne suculenta. Antes de ir ao forno, o frango é coberto com margarina, que dá brilho e uma pele dourada irresistível. “Com os temperos certos e o cuidado no preparo, o frango pode ser a estrela da mesa, surpreendendo todos os convidados”, sugere André.

Pudim de pão: economia e doçura

Para encerrar a ceia com chave de ouro, o pudim de pão é a sobremesa ideal. Feito com pães amanhecidos, leite quente, leite condensado e uma calda de caramelo, ele reaproveita ingredientes que muitas vezes seriam descartados e ainda garante um doce cremoso e saboroso. “É a sobremesa mais econômica que existe, mas que surpreende pela textura e sabor”, destaca André. Além disso, é prática de fazer, utilizando poucos ingredientes e um tempo de forno em banho-maria.