DAE aposta em nova subadutora pra região do parque Gramado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avançou nesta semana com as obras da nova subadutora que vai interligar os reservatórios do São Roque (CR-8) e do Parque Gramado (CR-16), em construção. Os trabalhos chegaram à Avenida da Amizade, onde as equipes começaram a instalar os tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de 400 milímetros de diâmetro.

A implantação da subadutora teve início na Rua Santarém, no trecho entre as ruas Pindaré e São Roque. Com 2,5 quilômetros de extensão, a tubulação será enterrada também nas seguintes vias, a partir do CR-8: Rua Pindaré, Rua São Lucas, e Rua Ema Itália Bufarah, até o CR-16.

“A instalação está num ritmo muito bom, sem imprevistos. Com essa obra, vamos melhorar a operacionalidade do abastecimento, levando água para o reservatório do Parque Gramado”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O DAE executa o serviço com o chamado “Método Não Destrutivo”, guiado por um GPS, que diminui ou elimina a necessidade de abertura de valas. Com apenas uma intervenção no solo, o equipamento insere a tubulação por vários metros.

DAE CR-16 e subadutora

O novo Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16) está sendo construído na área atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro e terá capacidade para 2,1 milhões de litros. O tanque segue os mesmos padrões dos reservatórios do Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6), entregues em 2023, da Vila Santa Catarina (CR-3), com obras na reta final, e do São Vito (CR-1), também em construção.

O novo reservatório vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas, incluindo, além do Parque Gramado, os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa.

