DAE elimina 3 pontos de lançamento de esgoto na Gruta Dainese. O Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) acaba de concluir mais uma etapa das obras de saneamento na margem esquerda da Gruta Dainese, com a finalização da instalação dos coletores na região. Os trabalhos foram concentrados na Rua Florindo Cibin, Avenida Serra do Mar, Rua João Martim Milena, Rua da Concórdia e Rua Maria Amélia dos Santos Stefani.

Ao todo, a autarquia implantou 4,2 quilômetros de coletores no Parque Gramado e 1,6 quilômetro no Jardim da Paz. Com a obra, os resíduos serão destinados diretamente à Estação de Tratamento de Esgoto da Balsa, eliminando três grandes pontos de lançamento de esgoto in natura no Córrego da Gruta, além de possibilitar a desativação da Estação Elevatória do Jardim da Paz.

Mais notícias da cidade e região

O investimento nessa fase é de R$ 4,66 milhões, provenientes de repasse do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). Ainda na margem esquerda da Gruta, resta a implantação da terceira etapa que consiste na instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento aproximado de R$ 3,5 milhões por parte da autarquia, com previsão de início das obras para o próximo ano.

A primeira etapa foi concluída com investimento de R$ 500 mil e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga para a instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa até a Rua Florindo Cibin.

A última fase contemplará a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.