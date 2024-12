DAE intensifica ações de controle de vazamentos em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana intensificou as ações de controle de vazamentos na rede de abastecimento da cidade em 2024. Entre as medidas tomadas pela autarquia estão a ampliação das equipes de manutenção e o gerenciamento e instalação de novas válvulas reguladoras de pressão, as chamadas “VRPs”.

O número de equipes empenhadas em atender as demandas da população passou de oito para dez, realizando uma força-tarefa nos bairros, especificamente para conter os vazamentos na rede.

“Vamos continuar com esse trabalho importante para assegurar a qualidade no abastecimento atual e das futuras gerações”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Outra frente de trabalho adotada pelo DAE para diminuir os vazamentos da rede tem como foco as válvulas reguladoras de pressão (VRPs), que passam por constante manutenção enquanto novas peças são instaladas em pontos estratégicos do sistema. Atualmente, existem 24 válvulas instaladas.

Um exemplo da eficiência do serviço está na Rua do Serralheiro, no bairro Werner Plaas. A manutenção da peça foi realizada em junho deste ano. Em apenas quatro meses, a redução das perdas de água com vazamentos foi de 50% em relação ao mesmo período (junho a outubro) de 2023. A válvula mais recente foi instalada em novembro, na Avenida Attilio Dextro, no Parque Nova Carioba.

Segundo o superintendente da autarquia, Marcos Morelli, o trabalho é ininterrupto e será ampliado para outros bairros da cidade. “Esse é um trabalho de extrema importância para o sistema como um todo, porque melhorando a distribuição da pressão na rede, evitamos rompimentos nas tubulações, diminuindo assim vazamentos aparentes e não aparentes. O DAE trabalha dia e noite para aumentar a eficiência da distribuição de água”, destacou.

A autarquia também já realizou reparos e manutenção de VRPs na Rua Henrique Basseto (Monte Carlo), na Rua Florença (Jardim Helena), Rua do Entusiasmo (Jardim Boer) e na Rua Mercúrio (Jardim Alvorada). Em breve serão recolocadas nas ruas Islândia (Parque das Nações) e Carolina Calegari Cibin (Parque Gramado) e na Avenida Comendador Thomaz Fortunato (Praia dos Namorados).