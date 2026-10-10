DAE realiza reparo e abastecimento pode ter intermitência em Americana

DAE realiza reparo em tubulação da ETA 1 na quarta-feira e abastecimento pode ter intermitência em Americana

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza na quarta-feira (14), das 7h às 17h, um serviço de substituição de trechos da tubulação do sistema de retrolavagem dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) 1. Durante a execução dos trabalhos, poderá ocorrer intermitência no abastecimento de água em algumas regiões da cidade. A autarquia orienta o uso consciente, especialmente nesta data.

A intervenção tem como objetivo solucionar definitivamente problemas registrados nos dias 6 e 7 de outubro, quando ocorreram rompimentos no conjunto de tubulações responsável pela retrolavagem dos filtros. Durante as intervenções emergenciais, foram identificados desgastes nos componentes de fixação da estrutura, o que poderia comprometer a integridade do sistema.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que a substituição dos trechos comprometidos é necessária para recuperar as condições adequadas de funcionamento do conjunto. “Durante as intervenções realizadas na ETA 1, identificamos o desgaste de componentes de fixação da tubulação. Agora, vamos fazer as substituições necessárias para solucionar a ocorrência de forma definitiva, aumentar a segurança operacional e reduzir o risco de novos rompimentos”, explicou.

Durante a execução do serviço, o DAE manterá a operação com vazão de captação estimada em aproximadamente 900 litros por segundo, sendo que normalmente é de 1390 litros por segundo. Essa medida busca minimizar os impactos no abastecimento. A normalização poderá ocorrer de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destaca que a intervenção faz parte dos trabalhos necessários para garantir a continuidade da modernização da estrutura de tratamento. “Estamos trabalhando para corrigir definitivamente o problema e, ao mesmo tempo, dar continuidade aos investimentos de modernização das nossas estações. As ETAs estão passando por uma série de melhorias dentro do DAE em Ação pela Água, e esse serviço é fundamental para avançarmos com as intervenções previstas”, afirmou.

De acordo com a autarquia, durante essas obras de modernização, que seguem pelos próximos meses, outras intermitências no abastecimento podem ocorrer para que os serviços sejam executados.

As melhorias nas ETAs integram o DAE em Ação pela Água, por meio da Operação ETA Eficiente, que reúne ações de recuperação da infraestrutura, modernização dos equipamentos e aprimoramento dos processos de tratamento de água de Americana.

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