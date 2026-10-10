Americana já está na contagem regressiva para a 16ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Rosa do Bem, que acontecerá no dia 18 de outubro (domingo), com concentração a partir das 7h30, na Avenida Brasil, em Americana. A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

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Uma das novidades neste ano, quando serão celebrados os 15 anos de atuação do Rosa do Bem, será a participação do tenor brasileiro Cesar Camargo.

O cantor, que possui mais de duas décadas de trajetória na música lírica, viveu dez anos na Rússia, onde se formou em Artes e foi o primeiro brasileiro a ingressar na Academia do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, explicou que Cesar Camargo vai cantar uma versão da música “Aleluia” durante a caminhada. “Será sem dúvida um momento muito emocionante e especial. Fiquei muito feliz quando o Cesar aceitou o convite”, afirmou. “Os nossos passos são pela conscientização e pela qualidade de vida, mas principalmente são por gratidão. E essa música traz essa energia, essa leveza que tem tudo a ver com nossa caminhada”, completou Fernanda.

O tenor também falou sobre a alegria que sente com essa participação. “É uma alegria participar da Caminhada Rosa do Bem, em Americana, e poder levar a música para esse momento tão especial. Estar na caminhada cantando ‘Aleluia’ será uma honra e uma forma de unir minha arte a uma causa tão importante. A música tem esse poder de emocionar, conectar e transformar”, ressaltou Cesar.

A caminhada faz parte das ações da campanha de 2026 do Rosa do Bem, que tem como foco a prevenção ao câncer de mama e a promoção da qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

Parcerias Rosa do Bem

Nesta edição, os parceiros de todos os anos continuam presentes: Di Grecco, Walfran, Supermercados São Vicente, House Jeans, Fótica, Lojas Kacyumara, Ameripan, FAM (Faculdade de Americana), Beppo e Veraninho Sorvetes (Time Us Migué). A caminhada conta ainda com novos e importantes parceiros neste ano: Farmácias Pague Menos, CP Placas Eletrônicas, Hotel Florença, Senac e Meta Materiais Elétricos.

A rádio oficial é a Vox 90 e o evento conta com apoio dos demais veículos de comunicação da cidade.

Troca do vale-camiseta

Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), dentro do prazo de validade, pelo vale nos seguintes locais:

* Supermercados São Vicente – nas unidades do São Vito (Rua João Bernestein, 630), Vila Santa Catarina (Rua Tamoio, 495) e Jardim São José (Avenida de Cillo, 2200)

* House Jeans — Rua Anhanguera, 217, e Rua 12 de Novembro, 399 – Centro

* Fótica — unidades do Zanaga, Praia Azul e Centro

* Farmácias Pague Menos — Av. Brasil, 1670

* Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25, Vila Santa Catarina

* Fundo Social de Solidariedade – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, apenas no dia 18, no local do evento, em estrutura que será montada no CCL, como nos anos anteriores. Na sequência, às 9h, todos sairão juntos nos passos pela vida.

A campanha deste ano conta ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia. As inscrições aconteceram no dia 3 de outubro e todas as vagas já foram preenchidas.

O Rosa do Bem também realiza no mês de outubro a iluminação rosa da Avenida Brasil, palestras e entrevistas sobre o tema.

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