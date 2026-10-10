Senac e Canva conquistam prêmio por uso de IA na educação

Senac e Canva conquistam prêmio nacional por uso de IA na educação

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A Inteligência Artificial já não é apenas uma promessa para o futuro da educação. No Senac, ela está sendo usada para criar conteúdos, desenvolver experiências interativas e até simular situações do mundo do trabalho.

Essa experiência acaba de receber reconhecimento nacional: a parceria entre Senac e Canva conquistou o 2º lugar no Prêmio Destaque Educação Brasil 2026, na categoria Inteligência Artificial e Tecnologia Educacional, durante a Educa Week 2026.

O projeto foi escolhido entre 32 iniciativas de diferentes regiões do país e selecionado para integrar o Mapa Brasil da Educação em Transformação, que reúne experiências consideradas relevantes pela curadoria da Educa Week para os novos caminhos da educação brasileira.

Mais do que o troféu, os números ajudam a dimensionar o alcance da iniciativa. A implementação nacional do Canva Educação já disponibiliza gratuitamente seus recursos para mais de 200 mil docentes e alunos do Senac. Nesse período, foram criados mais de 6 milhões de conteúdos na plataforma.

A parceria começou com um projeto-piloto no Departamento Nacional e foi ampliada nacionalmente com a participação dos Departamentos Regionais. Ao longo desse processo, o Senac também promoveu formações para apoiar os educadores na apropriação pedagógica dos recursos, especialmente com a chegada das novas funcionalidades de Inteligência Artificial.

“A inovação faz mais sentido quando amplia as possibilidades de aprender. No Senac, temos trabalhado para que a Inteligência Artificial seja utilizada com intencionalidade pedagógica, para fortalecer o protagonismo de docentes e estudantes, aproximando a formação profissional da realidade do trabalho”, afirma Anna Waehneldt, diretora de Educação Profissional do Departamento Nacional do Senac.

Quando a IA vira experiência de aprendizagem

Um dos exemplos mais interessantes dessa evolução está no uso do Canva Code. A ferramenta permite criar experiências digitais interativas a partir de comandos em linguagem natural, abrindo espaço para que professores desenvolvam soluções sem precisar dominar programação.

No Senac, a tecnologia vem sendo explorada para a criação de simuladores de situações profissionais. A ideia é aproximar o estudante de desafios que encontrará no mundo do trabalho, permitindo que tome decisões, resolva problemas e mobilize competências em experiências de aprendizagem mais próximas da realidade das ocupações.

Nesse modelo, a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta para produzir materiais e passa a fazer parte da própria experiência de aprendizagem. A proposta do Senac é estimular docentes e alunos a utilizarem a Inteligência Artificial para criar, experimentar, resolver problemas e desenvolver novas experiências, sempre com a intencionalidade pedagógica no centro do processo.

Uma experiência que já ganhou visibilidade

A trajetória da parceria também já ultrapassou os espaços do Senac. Em 2025, a experiência foi apresentada na Bett Brasil como caso de sucesso no espaço do Canva Educação, ampliando a visibilidade da iniciativa no debate sobre tecnologia e inovação na educação.

Agora, o reconhecimento da Educa Week coloca novamente o projeto em evidência, desta vez entre iniciativas de todo o país.

Em sua edição de 2026, o Prêmio Destaque Educação Brasil marcou os dez anos da EducaWeek e reconheceu três vencedores em cada uma das 16 categorias. A premiação contemplou áreas como gestão educacional, práticas pedagógicas, primeira infância, políticas públicas, inovação e Inteligência Artificial.

Na categoria Inteligência Artificial e Tecnologia Educacional, o primeiro lugar ficou com a 42 São Paulo, escola de engenharia de software, e o terceiro com o Robótica Paula Souza, do Centro Paula Souza.

Os projetos passaram por um processo que combinou votação popular e avaliação técnica de um júri de especialistas.

Para o Senac, o reconhecimento reforça uma experiência que vem sendo construída na prática: aproximar a Inteligência Artificial do cotidiano de professores e estudantes e transformar os recursos tecnológicos em novas possibilidades de aprendizagem e preparação para o mundo do trabalho.

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