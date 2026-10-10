Mais um carro queimado no trânsito de Americana. A Guarda Municipal de Americana (GMA) prestou atendimento nesta manhã a uma ocorrência de incêndio em um veículo de passeio na Avenida Campos Salles, região central do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o relato do condutor, ao estacionar o veículo modelo Amarok na via, ele percebeu uma fumaça vinda do painel. O motorista tentou utilizar o extintor do próprio carro para conter as chamas, mas não obteve sucesso.

Em seguida, buscou o auxílio de outros condutores na tentativa de utilizar mais extintores, porém o fogo se alastrou rapidamente, consumindo o automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, realizando o combate e a extinção do incêndio antes que as chamas atingissem proporções ainda maiores.

Durante toda a operação, equipes da Guarda Municipal atuaram na Av. Campos Salles fazendo o monitoramento e o desvio do fluxo de trânsito, garantindo a segurança dos demais motoristas e pedestres que circulavam pelo centro. Após o controle total da situação e a remoção do risco, a via foi liberada para o tráfego.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Ficou determinado apenas o registro do Boletim de Ocorrência (BO), sem a necessidade de perícia técnica. Não houve feridos.

Porque mais um

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu, nesta sexta-feira (9), uma ocorrência de incêndio em uma caminhonete Ford Ranger, de cor preta, na Avenida Florindo Cibin, no Parque da Liberdade.

Leia Mais notícias da cidade e região