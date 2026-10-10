O Americana Shopping terá horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Na data, as lojas do empreendimento estarão abertas das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 22h.

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A programação oferece uma opção de lazer, compras e gastronomia para famílias e visitantes que desejarem aproveitar o feriado no empreendimento.

“Feriados são momentos importantes para reunir a família e aproveitar o tempo livre. Por isso, preparamos o funcionamento do empreendimento para oferecer comodidade aos nossos clientes, com opções de compras, alimentação e lazer ao longo do dia. Recomendamos que os visitantes também consultem os horários específicos de cada operação antes da visita”, destaca a Gerente de Marketing do Americana Shopping, Simone Ponce.

Além do funcionamento especial, o empreendimento conta com uma programação de atividades ao longo do mês de outubro, período dedicado às crianças, reforçando o convite para que famílias da região aproveitem o feriado com momentos de convivência e diversão.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Funcionamento do Americana Shopping no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Data: 12 de outubro de 2026, segunda-feira Lojas: das 14h às 20h Praça de Alimentação: das 11h às 22h.