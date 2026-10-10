O vereador Gualter Amado (PDT) se reuniu na quinta-feira (8) com o engenheiro civil Antonio Carlos Sacilotto para discutir ações a serem desenvolvidas pela Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento para Prevenção e Enfrentamento das Enchentes na Bacia do Ribeirão Quilombo. A criação da comissão foi aprovada na Câmara na sessão ordinária da última terça-feira (7), em atendimento a um requerimento do parlamentar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a reunião, Sacilotto – vereador por quatro mandatos e presidente da Câmara no biênio 2011/2012 – se colocou à disposição para contribuir com estudos, informações e conhecimentos técnicos que possam auxiliar os trabalhos da comissão. Segundo Gualter, a colaboração do engenheiro, que atuou por muitos anos na prefeitura de Americana, será fundamental para que o grupo de trabalho atinja seus objetivos.

Fala Gualter

“Fiquei muito satisfeito com a iniciativa do Dr. Sacilotto de nos procurar e se colocar à disposição para contribuir. Sua experiência profissional e o conhecimento da realidade do município e das questões relacionadas às bacias hidrográficas da cidade mostram que ele conhece profundamente Americana, sendo muito importante para os trabalhos da comissão. Queremos reunir informações, estudos e conhecimento técnico para compreender melhor o problema e buscar soluções”, afirmou Gualter.

A reunião de instalação da comissão será realizada na próxima quarta-feira (14). Na ocasião, serão iniciados oficialmente os trabalhos e realizada a escolha do relator, conforme previsto no Decreto Legislativo nº 1120/2026. Também serão definidos os primeiros encaminhamentos e a agenda de ações.

A comissão tem como objetivo aprofundar os estudos sobre as condições do Ribeirão Quilombo, identificar pontos críticos, acompanhar alternativas de desassoreamento e recuperação da capacidade hídrica, além de avaliar sistemas de monitoramento, contenção e reservação de águas pluviais e promover a articulação com os municípios e órgãos envolvidos.

Além de Gualter, que presidirá os trabalhos, fazem parte da comissão os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Pastor Miguel Pires (PRD), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha de Nadai (PDT) e Dr. Wagner Rovina (PL).