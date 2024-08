Dirceu Dalben, deputado estadual, foi escolhido como candidato a prefeito de Paulínia pela federação Cidadania-PSDB! O candidato a vice-prefeito é Julio Brustolin, administrador de empresas, também esportista e fundador do Paulínia Racing Bicicross.

A convenção eleitoral realizada na tarde deste domingo reuniu mais de 2 mil pessoas e na oportunidade também foram definidos 106 candidatos a vereadores e vereadoras que disputarão as Eleições Municipais de 2024 pela federação Cidadania-PSDB e pelos partidos PSD, Agir, Progressistas, PDT e PRD.

A convenção contou com a presença de familiares dos candidatos, apoiadores, autoridades e lideranças da cidade e região. Também marcaram presença por meio de vídeos o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, representando o Governo do Estado de São Paulo; os deputados federais Carlos Sampaio e Coronel Telhada; e o deputado estadual Capitão Telhada.

Em seu discurso, Dirceu Dalben reforçou que Paulínia pode e merece muito mais.

“Nossa cidade é uma das maiores em arrecadação entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Mas também é uma Paulínia que, por falta de gestão, ainda não chegou a todas as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam dos serviços públicos. Ainda temos em Paulínia bairros abastecidos por caminhões-pipa, bairros sem rede esgoto, bairros sem asfalto. E não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Estou aqui, junto de vocês, para mudar essa história. Vocês merecem mais, Paulínia merece mais. O recurso é a população que gera, é a população que produz. E eu quero estar lá, junto do Julio, com a juventude e o dinamismo dele, junto com vocês, junto do nosso povo, sendo o funcionário de vocês, atendendo vocês e entregando a vocês o que é de vocês! Muito obrigado por confiarem no meu trabalho, na minha capacidade, na minha experiência e terem me escolhido o candidato de vocês”, falou Dalben.

Candidato a vice-prefeito, Julio Brustolin, também agradeceu e destacou que “sempre dará seu máximo”. “Assim como aprendi na vida, com a família, com a educação, com o esporte, não vai ter desafio que vai nos parar!”, salientou.

De acordo com o calendário eleitoral, o registro das candidaturas deve ser realizado até dia 15 de agosto e, dia 16, tem início a campanha eleitoral.

Sobre Dirceu Dalben

Dirceu Dalben é deputado estadual pelo Estado de São Paulo pelo segundo mandato consecutivo. É empresário e bacharel em Direito.

Nasceu em Campinas, em 1964, filho de Luiz e Dirce Dalben. Perdeu seu pai quando tinha menos de 2 anos de idade e, desde muito cedo, começou a trabalhar para ajudar em casa. Vendeu verduras na rua, colheu algodão na Fazenda Santa Genebra e trabalhou na CEASA.

Aos 12 anos, foi trabalhar em uma farmácia e, com muito esforço, alguns anos depois, abriu sua própria farmácia no bairro Matão, em Sumaré.

Nessa época, conheceu sua esposa Mara Dalben, com quem se casou na cidade de Paulínia, em 1986. Eles têm dois filhos: Katherine e Luiz Dalben (atual prefeito de Sumaré), e hoje também têm a alegria de serem avós da Alice e do Luiz Dirceu.

Sempre querendo fazer o melhor para o próximo, em 1992, com ajuda de sua família e o apoio popular, Dalben foi eleito vereador. Em seguida, prefeito de Sumaré. A gestão Dalben foi marcada pela integração, pelo desenvolvimento e pela redução da desigualdade social.

Reeleito prefeito, Dalben presidiu o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Foi eleito outras duas vezes para vereador e também presidiu o Poder Legislativo da cidade.

Experiente e conhecedor das dificuldades enfrentadas pelos municípios, Dalben foi eleito e reeleito deputado estadual. Realiza um mandato municipalista, aproximando o Governo do Estado e as cidades. Criou o Gabinete Itinerante, está sempre próximo da população e contribuindo com o fortalecimento dos municípios.

É o deputado estadual eleito mais votado em Paulínia, cidade onde mora. Conquistou importantes melhorias que impactam positivamente o dia a dia da população, como a unidade do Poupatempo, asfalto novo e duplicação de estradas, investimentos em Saúde, Educação, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, desenvolvimento social e muito mais.

Na Alesp, como membro da Comissão da Finanças, Orçamento e Planejamento, Dalben levou audiências públicas do Orçamento do Estado para todas as regiões paulistas, com o objetivo de partilhar de forma justa os recursos estaduais e reduzir a desigualdade social. Em Paulínia, a inédita audiência aconteceu na Câmara de Vereadores e teve recorde de público.

Também é o criador e coordenador da Frente Parlamentar pelo Transporte Ferroviário na Alesp, que defende o uso mais eficiente das ferrovias e a retomada dos trens de passageiros no Estado de São Paulo, beneficiando a população, o meio ambiente, a economia e a mobilidade urbana.

Dalben traz ao longo da sua trajetória de mais de 30 anos de vida pública uma história de fé e muito trabalho, pautada pela busca de qualidade de vida e justiça social à população!

Sobre Julio Brustolin

Julio Brustolin tem 40 anos, é filho de Valmir Brustolin e Luiza Delminda Correia, irmão de Vanessa e Camila. É casado com Cristina Araújo Pellegrini e administrador de empresas formado pela FACAMP.

Aos oito anos de idade, Julio encontrou no bicicross/BMX – esporte radical praticado com bicicletas aro 20″ em pistas de terra – o que o espírito desafiador dele queria: competir. Participou de inúmeras competições na modalidade e foi bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão Pan-americano. Por meio do esporte, viajou pelo mundo para participar de cinco mundiais, além de diversos campeonatos latino-americanos.

