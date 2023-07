Dalben pede duplicação da Ponte Chamas do Progresso em Paulínia

O deputado estadual Dirceu Dalben solicitou a duplicação da ponte

denominada Chamas do Progresso, localizada na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332), no município de Paulínia. Ele fez o pedido nesta terça-feira, dia 4 de julho, ao Governo do Estado. O dispositivo tem um papel fundamental na mobilidade do município, tendo em vista que faz a ligação entre as regiões Central e Norte da cidade, onde se encontram os bairros como o Planalto, Pinheiro, Leonor, Vida Nova São José, João Aranha e outros.

“A melhoria no local será importante para minimizar os impactos causados à mobilidade e a segurança dos motoristas que trafegam pelo local, sobretudo diante do trânsito caótico, principalmente nos períodos de pico”, explica.

O objetivo é que a reformulação estrutural da ponte reorganize o trânsito, a fim de garantir um melhor fluxo de veículos, mais segurança e conforto para os moradores e trabalhadores que passam pelo local diariamente, a exemplo do que ocorre atualmente na Rodovia Adauto Campos Dall’Orto, que liga Paulínia e Sumaré à Rodovia Anhanguera, que passou por um pacote de melhorias após intervenção de Dalben, incluindo a tão sonhada duplicação.

“Estamos trabalhando muito para que Paulínia e toda a região sigam em pleno desenvolvimento. Quando melhoramos a mobilidade urbana também melhoramos a qualidade de vida das pessoas, que passam a chegar mais cedo em casa, transitando por uma rua, avenida ou rodovia mais estruturada, segura e com conforto”, reforçou.

O vereador de Paulínia Tiguila Paes agradeceu à parceria do parlamentar e destacou a importância do trabalho realizado pela população. “Agradecemos a sensibilidade do deputado Dalben em defender mais esta melhoria junto ao Governo do Estado. Encaminhei este pedido e prontamente fui atendido, pois a obra desta ponte sobre a Rodovia Zeferino Vaz é uma demanda antiga da nossa cidade e que, com certeza, também vai beneficiar milhares de moradores, pois teremos um fluxo livre para a população que volta para casa após o dia de trabalho, deixando assim de transitar pela região central”, disse Tiguila.

“A mobilidade Urbana é um dos grandes desafios para o desenvolvimento econômico e social, comuns a todas as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e a ação direta do Governo Estadual se faz necessária para o crescimento sustentável de nossos municípios”, finaliza o deputado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento