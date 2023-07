PL de Sumaré tem disputa pra nome a prefeito

Partido de JBolsonaro, o PL em Sumaré ainda

deve ter disputa interna para ver quem vai ser o candidato a prefeito em 2024. O partido, que chegou a ser comandado pelo grupo ‘Direita Sumaré’, foi entregue para o vereador Silvio Coltro no começo do ano. O problema para SC é que o comando lhe foi repassado vindo do grupo da deputada federal Carla Zambelli, hoje mal vista no partido e com risco de ser cassada e perder o mandato.

Candidato a deputado estadual em 2022 com quase 5 mil votos na cidade e concorrendo com o ‘super poderoso’ Dirceu Dalben (Cidadania), o também vereador Sirineu Araújo começou a correr por fora afim de ser candidato a prefeito em 2024.

Com mais votos que Coltro em 2020 na disputa para vereador e tendo sido candidato em 2022, Sirineu ainda não teve seu nome testado em pesquisas nem mesmo é tido como ‘player’ no processo eleitoral do ano que vem.

Com a assessoria reforçada nos últimos meses, o vereador agora já teria conseguido o aval do partido e vai testar o nome até o final do ano, com ação na cidade e até levantamentos internos.

