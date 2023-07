PT elege novo comando hoje

O PT de Americana elege seu novo comando



em votação que acontece este domingo (2). Disputam para ver quem vai ser o próximo presidente do partido Eduardo Coienca​, assessor ligado a deputados do partido, a ex-vereadora Lurdinha Ginetti​, que foi candidata a prefeita em 2020, a sindicalista Patricia Cavicchioli​ e a vereadora e socióloga Prof.a Juliana.

Poderão votar apenas os 22 membros do diretórios municipal.

A nova presidente terá como missão coordenar e liderar o PT nas eleições de 2024. O Partido dos Trabalhadores planeja ir para a eleição 2024 na federação com PV e PCdoB. Os verdes ainda têm na cidade 3 vereadores e podem ser fator de aproximação da Federação com o governo Chico Sardelli. Outro caminho a ser avaliado é uma aliança mais à esquerda com PSB e a federação Rede e PSol.

