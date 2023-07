Fenômeno do pop, XG inova com o single GRL GVNG

XG lança o aguardado single ‘GRL GVNG’ e mais uma

vez apresenta um show cinematográfico, com performances e referências visuais estonteantes. O septeto deu início à nova era com um videoclipe poderoso e tecnológico. ‘GRL GVNG’ (Girl Gang) é a síntese do que o XG representa: ousadia, visuais extravagantes e performances de altíssima qualidade.

Como diz a letra “todas as nossas garotas estão em chamas”, JURIN, CHISA, HARVEY, HINATA, JURIA, MAYA e COCONA mais uma vez mostraram o porquê de XG ser um acronimo para garotas extraordinárias. ‘GRL GNG’ é a primeira faixa do primeiro mini álbum do grupo e incorpora batidas minimalistas de trap e raps ritmados que se mesclam em perfeita harmonia com os vocais do grupo.

O single representa a união do XG, a superação dos desafios que as sete integrantes enfrentam e como o DNA do grupo as levará ao topo. O videoclipe inicia com a aparição de uma espaçonave gigante que representa a chegada do XG e o início desse novo momento do grupo feminino. O videoclipe conta com referências futuristas à tecnologia e um visual comparável ao de produções cinematográficas.

É um novo começo ambicioso, que representa com maestria o XG que estreou para dominar a indústria musical. O lançamento colocou os holofotes de volta ao septeto e admiradores ao redor do mundo já comentam nas redes o quão ansiosos estão para as próximas novidades das artistas.

GRL GVNG (Official Music Video)

Streaming/Download

https://XG.lnk.to/GRLGVNG

GRL GVNG

XGs 1st Mini Album

30.06.2023 – Sexta-feira

GRL GVNG

GRL GVNG é a faixa de pré-estreia do primeiro mini álbum do grupo e é um single que expressa a força e união do septeto. “Nosso estilo único irá nos levar ao topo, sem nos compararmos com ninguém”.

Acrônimo para “Xtraordinary Girls”, é um grupo feminino de sete integrantes, com inspirações do Hip Hop e R&B. É formado por JURIN, CHISA, HARVEY, HINATA, JURIA, MAYA e COCONA.

No dia 18 de março de 2022, elas se tornaram as primeiras artistas a estrearem sob o selo XGALX com a música de estreia ‘Tippy Toes’. A XGALX, é uma agência de entretenimento que tem a ousadia como seu DNA e produz talentos e artistas únicos. O XG tem como objetivo empoderar jovens pelo mundo, com músicas e performances inovadoras, independente de seus caminhos na vida. Em junho de 2022 o XG lançou o hit ‘MASCARA’ e em janeiro de 2023, ‘SHOOTING STAR’.

XGALX

É uma companhia de entretenimento global com a missão de produzir artistas com a visão de criar uma cultura de criatividade irreverente. Através da energia, performances de alta qualidade e o trabalho em equipe de mulheres da geração Z, a empresa tem como missão transmitir mensagens positivas de auto afirmação, foco e perseverança.

“Tenha foco em seus sonhos, e não pare até torná-los realidade.”

CRIANDO UMA CULTURA OUSADA

Através do projeto XGALX, capacitaremos jovens em todo o mundo, de todas as esferas da vida para: “Ouvir seu coração, concentrar-se em seus sonhos e ter força para realizá-los – sem se limitar às opiniões ou julgamentos dos outros.”

Lucylla e Lucyana Villar se apresentam no palco do Villa Country em SP

Dois grandes nomes da música sertaneja Lucylla e Lucyana Villar se apresentaram na noite desta sexta-feira, 30, na casa de shows Villa Country, em São Paulo.

As irmãs cantaram seus maiores hits na maior casa de shows de São Paulo. Lucylla dona hit “Tesoura” e Lucyana Villar com o sucesso

“Coisa de Adulto” composição da cantora Marília Mendonça.

“É sempre uma honra subir no palco do Villa Country e foi ainda mais especial ao lado da minha mãe e irmã”. Conta Lucylla que teve a

participação da mãe Roseli no projeto “Boteco”.

Com a casa lotada, Lucylla e Lucyana agitaram a noite paulistana até amanhecer.

