Rita Lee, filha de barbarense

Morta esta semana aos 75 anos, a rainha do Rock Rita Lee era filha de barbarense

e até chegou a ter sugerido que seu nome fosse Bárbara, o que foi rejeitado pelo pai.

A mãe chegou a sugerir que Rita fosse nomeada como ‘Bárbara’, nome de santa. Mas o pai, talvez rebelde como a filha, rechaçou a ideia.

Nos comentários após a publicação da morte de Rita, muitos leitores disseram que ela era de Rio Claro ou de Americana. Mas a rainha do rock nasceu mesmo em São Paulo capital.

Rita Lee é um dos ícones da música brasileira. Conhecida como Rainha do Rock, a cantora e compositora é uma referência do gênero musical desde a década de 60, com vários sucessos ao longo da carreira. Neste dia 31, a artista completa 75 anos de idade e, para festejar a data, um levantamento foi produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para apresentar aos seus fãs as curiosidades sobre suas canções.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santa Bárbara D’Oeste SP (@sbocity)

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento