Juninho Animais alternativa em Sumaré

Em um cenário bastante aberto em Sumaré, o empresário Juninho

do Shopping dos Animais pode surgir como alternativa na corrida pela sucessão do prefeito Luiz Dalben (Cidadania). A ‘estreia’ de Juninho foi a doação de uma tonelada de Ração para cuidar dos animais abandonados. Ele gravou um vídeo ao lado do deputado Dirceu Dalben e do prefeito.

O cenário na cidade apresenta dois candidatos da base do governo- o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o ex-presidente da Câmara vereador Willian do Soma (PT). Outros vereadores também ensaiam se lançar este ano para ganhar fôlego até o meio do ano que vem.

SEGUNDO TURNO– A novidade para a eleição 2024 em Sumaré deve ser a disputa para prefeito com segundo turno. A novidade deverá mudar toda a composição das chapas. Sem franco favorito, as chances de se concretizar o segundo turno são hoje altíssimas.

Bem Estar Animal tem 49 animais para adoção

A Secretaria de Proteção e Bem Estar Animal de Sumaré tem 49 animais para doação. São 22 cães machos, 19 fêmeas, quatro filhotes de gato (três fêmeas) e mais quatro gatos adultos, todos castrados e vacinados.

Segundo o secretário da pasta, Regis Costa, os interessados devem realizar um agendamento para conhecer o espaço e, posteriormente, o tutor passará por uma entrevista, antes da adoção. “Precisamos saber se a pessoa tem um espaço adequado para o animal, além de tempo para passeio. Por isso é feita uma entrevista antes da adoção”, explica Costa.

O secretário afirma ainda que os filhotes adotados já tomam a primeira dose de vacina e tem a castração garantida. Após as etapas para adoção, o tutor assina um termo de adoção.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (19) 3828-8451.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento