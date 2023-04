Sumaré estreita relações com a China

A Prefeitura de Sumaré busca estreitar relações com a China,

considerada a principal economia do mundo e um país com grande capacidade de investimento. Esta semana, a pedido do prefeito Luiz Dalben, assessores do chefe do executivo estiveram no Consulado Geral da República Popular da China, em São Paulo, para apresentar a cidade aos chineses.

O foco da visita foi mostrar a grande capacidade de Sumaré em atrair grandes empresas em busca de investimento. “Sabemos da localização privilegiada, mão de obra qualificada e grande capacidade de atrair empresas que Sumaré tem. A pedido do prefeito Luiz Dalben abrimos o diálogo com um país cuja capacidade de investimento é inquestionável”, afirmou o assessor de políticas pública da Prefeitura de Sumaré, Valdecir Duzzi.

Já o assessor de gabinete, Otaviano Carvalho, destacou ainda que, além de investimentos, o município propôs um intercâmbio com o país asiático nas áreas de saúde, esporte e tecnologia. “Nossas propostas foram muito bem recebidas pelo consulado chinês e, em breve, vamos organizar uma visita dele a Sumaré. Com certeza bons frutos serão colhidos dessa parceria”, explicou.

