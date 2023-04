PM derruba quadrilha do roubo de antena de celular

A Polícia Militar (PM) deu fim a uma quadrilha que atuava

no roubo de torres de antena de celular. Quatro homens foram presos na tarde deste sábado (29) por roubo e formação de quadrilha. Os bandidos foram localizados em Americana, Sumaré e Monte Mor. A equipe estava na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) quando suspeitou dos dois ocupantes de um Nissan Tiida.

Dentro do carro, eles conseguiram visualizar objetos cobertos no banco traseiro. A equipe abordou o veículo e encontrou quatro baterias de torres de comunicação cobertas no banco traseiro, uma chave codificada e dois celulares.

Os suspeitos confessaram que faziam parte de uma quadrilha de furto de baterias.

Questionados pelos policiais, os bandidos informaram o local para onde estavam levando os objetos, na cidade vizinha de Monte Mor. A dupla indicou um terceiro suspeito que receberia o material e que também foi detido.

Já em Monte Mor, no local indicado, os policiais encontraram outras nove baterias, além de R$ 1.317 provenientes que provavelmente vem da venda de material roubado. Um dos criminosos era técnico de instalação e forneceu as senhas dos cofres e cadeados da empresa.

Em buscas pelo técnico, em Sumaré, a equipe localizou diversos objetos de propriedade de empresas de comunicação, como antenas receptoras 5G, módulos, cabos de instalação, além de uma chave codificada de cofres de estações de comunicação.

O total do valor que estava em posse da quadrilha foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Os quatro homens foram levados ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça. Os objetos furtados foram devolvidos a um representante da empresa de comunicação.

Após policialpadrao.com.br

