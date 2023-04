Comgás amplia rede em Americana e Santa Bárbara

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil,

vai expandir sua rede de distribuição para atender a demanda de clientes residenciais, industriais e comerciais nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, na Região Metropolitana de Campinas. O projeto de expansão prevê a construção de 80 quilômetros de rede em Americana até 2024 e de 233 km em Santa Bárbara d’Oeste até 2025. As obras têm previsão de início já para maio deste ano e a pretensão é conectar mais de 15,8 mil novos clientes nas duas cidades.

Em Americana, os principais bairros a serem beneficiados são Jardim Ipiranga, Boer, Mirandola, dos Lírios, São Roque e São Domingos, Loteamento Industrial N. Sra. Fátima, Vila Cordenonsi, Conserva e Campo Limpo. O município já conta com 16.914 clientes conectados à rede da Comgás e a intenção é atender, até 2025, mais 9.503 clientes em um total de 395 km de rede. Em Santa Bárbara d’Oeste, as principais regiões são Cidade Nova I e II, Planalto do Sol, Mollon e Jardim Santa Rita de Cássia, Parque Zabani, Nova Conquista e Europa IV. O município já conta com 2.386 clientes e a intenção é atender, até 2025, mais 6.300 em um total de 280 km de rede.

“As obras de expansão são feitas com baixo impacto ambiental, além de receber investimentos constantes de tecnologia para melhorar a experiência dos usuários”, destaca Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgás. Os processos de construção e ampliação da rede de distribuição da Companhia são feitos com a utilização de métodos não destrutivos para implantar tubulações subterrâneas de gás natural encanado. O procedimento consiste na abertura de pequenas valas, pelas quais passam as ferramentas de perfuração, resultando em menores impactos e incômodos à população. A cada etapa, as valas abertas são fechadas provisoriamente quando o trabalho não é concluído, a fim de não prejudicar o fluxo de pedestres e veículos. Além disso, é utilizada uma tinta à base de água, que, com o tempo, desaparecerá do asfalto. Após a conclusão dos serviços, é realizada a recomposição definitiva dentro do padrão da calçada ou via preexistente e todas as intervenções são discutidas e avaliadas com a Secretaria de Obras dos municípios.

O uso do gás natural encanado já é uma realidade hoje no Brasil e no mundo e são diversas as aplicações para residências, comércios e indústrias, incluindo fogão, forno, aquecimento de água, piso aquecido, lareira, tocheiro, aquecimento de piscina, fritadeira, ar condicionado, secadora de roupas, além da geração de energia com uso de modernos geradores a gás. O gás natural tem inúmeros benefícios. Além de ser mais seguro, pois é mais leve que o ar, ele se dissipa com facilidade em caso de vazamento, não requer estocagem e a cobrança do uso é feita de acordo com o consumo. O uso do gás natural também gera impactos positivos no meio ambiente e na mobilidade urbana, por emitir menos gases poluentes na atmosfera e dispensar o uso de caminhões para entrega.

A Comgás mantém à disposição diversos canais de relacionamento para esclarecimento de dúvidas sobre o serviço: Comgás Virtual (disponível pelo site www.comgas.com.br e via aplicativo Mobile), Ouvidoria e redes sociais. Ou mesmo a Central de Atendimento e Emergência 24h (0800 011 0197) e atendimento via WhatsApp (11 3325-0197). Para obter informações sobre as obras que estão acontecendo, o munícipe pode acessar o link https://virtual.comgas.com.br/campanhas/obras. E para solicitar uma conexão de rede à Comgás, o consumidor deve acessar o portal Quero Comgás https://querocomgas.com.br/.

Sobre a Comgás

A Comgás possui mais de 21 mil quilômetros de rede de distribuição de gás natural encanado em 95 municípios, abastecendo os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração. A companhia atende mais de 2,3 milhões de clientes em sua área de concessão no Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.

