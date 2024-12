A China está acelerando esforços para se tornar uma potência em robótica com modelos realistas de robôs humanoides, enfrentando desafios na confiabilidade dos produtos. Um robô humanoide desenvolvido pela Ex-Robots pisca na Conferência Mundial de Robôs em Pequim, China, em 21 de agosto de 2024.

O país continua sendo o maior mercado mundial de robôs industriais pelo 11º ano consecutivo, disse uma autoridade do Ministério da Indústria e Informatização na quinta-feira na atual Conferência Mundial de Robôs 2024 em Beijing.

Alta produção de Robôs

Segundo as informações, em 2023, a produção de robôs industriais da China atingiu 430 mil conjuntos, enquanto as instalações de robôs recém-adicionadas do país representaram mais da metade do mercado global nos últimos três anos.

Estudantes de Sistemas de Informação e de Engenharia de Software concorrem a prêmio para o melhor Projeto Aplicado do ano

Dezoito estudantes dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Software da PUC-Campinas, divididos em quatro equipes, concorreram, no último dia 3 de dezembro, ao tradicional Prêmio Projeto, realizado, anualmente, pela Faculdade de Análise de Sistemas (FAS), desde 1994. Este ano, o evento aconteceu no espaço do Programa Manacás, no Campus I da Universidade.

O objetivo da premiação, patrocinada pela empresa de big data e machine learning “Máquina de Dados” e apoiada pelo ecossistema varejista MOBIIS, foi avaliar e premiar o melhor Projeto Aplicado do ano, aproximando a comunidade acadêmica do mercado de trabalho.

Etapas

Em uma primeira etapa, uma banca interna, composta por dois professores, avaliou e selecionou os dois melhores projetos de cada um dos cursos que fazem parte da FAS (Sistemas de Informação e Engenharia de Software), desenvolvidos ao longo do ano letivo, nas disciplinas de Projeto Aplicado I e II (ministradas durante o 4º e último ano de cada um dos cursos), para concorrerem a fase final, onde foram escrutinados por uma banca externa (sem o poder de aplicar notas aos alunos) composta por profissionais da área de tecnologia da informação (TI).

O melhor dos quatro trabalhos, de acordo com a banca, tornou-se o vencedor. Durante as apresentações foi levado em conta o caráter inovador dos projetos aplicados, o que englobou todo o ciclo de vida de um software, desde o levantamento de requisitos até a sua implementação. Cada projeto finalista contou com um tempo entre quinze e vinte minutos para ser exibido.

