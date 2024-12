Lions, Hemocentro e Prefeitura de Nova Odessa promovem 4ª doação de sangue do ano neste sábado, no Ambulatório

Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Lions Clube e o Hemocentro da Unicamp promovem neste sábado, dia 14 de dezembro, de manhã, mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue 2024. A 4ª arrecadação deste ano começa às 8h30 e vai até as 12h, no Ambulatório de Especialidades – que fica na Avenida João Pessoa, nº 833, no Bosque dos Cedros.

A iniciativa tem apoio também da Polícia Militar, Bombeiros Civis Voluntários, Escoteiros do Ar, Colégio Conexão (antigo Objetivo Nova Odessa), Faculdades Network e ETEC (Escola Técnica Estadual) Nova Odessa. A expectativa dos organizadores para esta nova edição é que o número de doares seja superior às ações anteriores.

Neste ano, somando as três edições do evento, 233 bolsas de sangue foram arrecadadas até o momento. Em 2023, foram arrecadadas 274 bolsas de sangue, ao longo de quatro ações. As coletas periódicas têm o objetivo de repor os baixos estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do próprio município e de dezenas de outras cidades da região.

CRITÉRIOS

Para ser um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, mas são aceitos candidatos a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum.

É importante que o doador esteja em boas condições de saúde. Não esquecer dos documentos pessoais com foto e o uso de máscara é obrigatório. A pessoa deve levar documento oficial com foto.

Ao realizar doações de sangue, a pessoa está ajudando pelo menos três pacientes que necessitam de uma transfusão. A doação não acarreta nenhum risco para o doador e o sangue é distribuído gratuitamente aos hospitais públicos e filantrópicos da região.

Os doadores ganham um exame completo de sangue, que é enviado posteriormente através de uma carta. São realizados os seguintes exames de triagem no sangue doado: Aids, Sífilis, Hepatite, Chagas, formas raras de hemoglobina, grupos sanguíneos e fator RH.

As pessoas não podem ter sintomas gripais e respiratórios ou febre. Serão dispensados os doadores que estiveram em viagem internacional nos últimos 30 dias. Pede-se para não levar acompanhantes, somente se for extremamente necessário.

MEDULA

Também é possível, ao doar sangue, pedir para ser cadastrado no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Isto porque os Hemocentros Regionais, mais conhecidos como “Bancos de Sangue”, são os responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula óssea. Os dados são agrupados em um registro único e nacional. Informações pelo telefone 0800 722-8432.

