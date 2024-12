Nova edição do “Adote um Pet” do Tivoli tem 9 pets disponíveis para adoção

O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, mais uma edição do projeto “Adote um Pet”, oferecendo a oportunidade de dar um lar para animais resgatados. Nesta semana, seis cães e três gatos estarão disponíveis para adoção, prontos para encontrar uma família acolhedora.

A ação acontece das 19h às 21h, em frente à loja Cobasi, e busca não apenas encontrar lares amorosos para os animais, mas também conscientizar a população sobre a posse responsável, garantindo que os novos tutores compreendam os cuidados necessários para o bem-estar dos pets.

Os interessados em adotar passam por uma triagem no local, onde recebem orientações sobre as necessidades dos pets e a importância do compromisso com sua saúde e segurança.

Mais uma edição em dezembro

Neste mês, o “Adote um Pet” terá mais uma edição especial no dia 18 de dezembro, oferecendo mais uma chance de mudar a vida de um animal resgatado.

O projeto é realizado em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste, e faz parte do calendário regular do Tivoli Shopping, com edições quinzenais.

Quem adota um pet na iniciativa recebe um brinde exclusivo da Cobasi, além de descontos especiais para montar o enxoval do novo membro da família.

Serviço:”Adote um Pet”

Data: Quarta-feira, 11 de dezembro

Horário: Das 19h às 21h

Local: Em frente à loja Cobasi | Tivoli Shopping