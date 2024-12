Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara abre inscrições para edição 2025

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste lançou nesta terça-feira (10) o formulário on-line para inscrição voluntária de interessados em participar do elenco da 26ª edição pelo link culturasbo.com/espetaculoviacrucis. As inscrições são direcionadas a pessoas com idade a partir de 15 anos, com a observação de que os menores deverão ter autorização dos seus responsáveis. O Espetáculo acontecerá de 15 a 20 de abril de 2025, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O início das atividades será dia 12 de janeiro, às 9 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, no Centro. Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis.

Mais informações podem ser consultadas via e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e WhatsApp: (19) 99154.6908, ou na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464.9434, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A 26ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço:

26º Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste

De 15 a 20 de abril, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Inscrições: culturasbo.com/espetaculoviacrucis