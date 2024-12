Grupo São Vicente investe R$ 160 milhões em reformas e aquisição de novas 4 lojas em 2024

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O ano foi de grandes mudanças e movimentações para o Grupo São Vicente (GSV). A rede investiu R$ 160 milhões em aquisições e reformas de lojas no interior paulista e na grande São Paulo. No total, foram 4 novas lojas adquiridas da rede Peralta Supermercados, sendo duas localizadas na cidade de Itu, uma em Santana de Parnaíba e outra em Jundiaí. Além disso, foram 3 lojas totalmente reformadas nas cidades de Americana e Hortolândia, incluindo a loja de número 01 da rede que recebeu o maior investimento dentre os retrofits deste ano.

As reformas contaram com a climatização das lojas, inclusive hoje 100% da rede está climatizada, revitalização do prédio com pintura e padrões nas cores da marca, atualização da comunicação visual, modernização dos setores de padaria, açougue, hortifruti, adega, dentre outras alterações pensadas para promover uma experiência de compra ainda melhor para os clientes.

Com a aquisição das lojas da rede Peralta, o Grupo prevê um incremento de 15% no faturamento e a expansão de sua presença no varejo alimentar, totalizando agora 27 lojas, entre as bandeiras Supermercados São Vicente e Arena Atacado. Essa importante aquisição faz parte do projeto de expansão do Grupo denominado “VOA SV 2026”, que visa fortalecer sua participação no varejo regional, e contou com a aprovação sem restrições do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

“Com sólida atuação no setor supermercadista, o Grupo São Vicente busca expandir estrategicamente seus negócios para novas cidades e consolidar sua presença onde já atua, sempre oferecendo uma boa experiência de compra para os clientes com preços competitivos, lojas bem estruturadas e um atendimento de qualidade”, afirmou o diretor-presidente do Grupo São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

As novas lojas já estão em funcionamento e o GSV reteve grande parte dos colaboradores da antiga rede, além da criação de 600 novas vagas de emprego, elevando o quadro total para cerca de 4,2 mil funcionários.

Os clientes dessas nova lojas já podem contar com todos os serviços da rede nas novas unidades, como o programa de vantagens SVfácil: Para participar, basta o cliente se cadastrar com telefone celular e CPF diretamente no caixa e terá descontos exclusivos em toda a loja, ou fazer o cadastro completo através do site svicente.com.br/svfacil e assim pode participar das diversas promoções e sorteios oferecidos durante o ano. O cartão de crédito próprio, o Fácil Pra Pagar, que dá descontos exclusivos em diversos itens, até 40 dias para pagar sem juros, sem taxa de adesão e anuidade, e pode ser adquirido através do site facilprapagar.com.br ou na loja. Em breve, além de toda a estrutura oferecida na loja, o cliente também poderá fazer suas compras com toda comodidade através do site svicente.com.br e do aplicativo São Vicente Online disponível para IOS e Android.

Endereço das novas lojas:

R. Treze de Maio, 152 – Jardim Frediani – Santana de Parnaíba/SP

R. Cica, 30 – Jardim Pitangueiras – Jundiaí/SP

Av. Tiradentes, 320 – Alto da Vila Nova – Itu/SP

Av. da Saudade, 165 – Vila Padre Bento – Itu/SP

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP