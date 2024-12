Tijolos de maconha e balança no 'esconderijo' do tráfico em SB

Ao menos 4 tijolos de maconha mais 3 balanças de precisão foram apreendidos em uma casa que seria referência para o tráfico de drogas na vila Rica em Santa Bárbara d’Oeste.

A ação da Guarda Municipal aconteceu no final da noite desta terça-feira, por volta das 23h30 na rua Otávio Maziero. Um rapaz de 22 anos que estava dentro da casa foi levado e detido por tráfico.

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL GCM GOMES

APOIO TÁTICO 03

SUB FIRMINO GCM SILVA GCM FERNANDO

DATA:10/12/24

HORA:23:40

LOCAL: RUA OTÁVIO MAZZIEIRO N°238 VILA RICA

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento preventivo, está equipe tática visualizou 1 indivíduo defronte a residência de número 238, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira pela escada que dá acesso a um sobrado, deixando cair na calçada um tijolo de maconha pesando 255gr.

Foi então realizado a incursão na tentativa de abordá-lo porém o mesmo se evadiu pelo telhado dos fundos, porém através da porta da cozinha que estava semi aberta, foi visualizado sobre a mesa da cozinha 2 Tijolos de maconha.

Em incursão pela residência localizamos G.H.Q.C.S 22 anos no quarto, questionado sobre o indivíduo que se evadiu não soube informar sua identidade, devido o forte odor de maconha, foi questionado se haveria mais drogas no interior da residência onde o mesmo nos indicou dentro do guarda roupas uma sacola que continha em seu interior:

-4 Tijolos de maconha

-11 pedaços grande de maconha

-3 balanças de precisão

Diante do exposto, todo o material foi apresentado pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos deliberou pela apreensão das drogas autuando G. Em flagrante por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo este preso a disposição da Justiça.

